Gwyneth Paltrow reveló si volvería al Universo de Marvel

Millones de amantes del cine, especialmente del género de superhéroes y del Universo Cinematográfico de Marvel, recuerdan al personaje de Virginia ‘Pepper’ Potts, interpretado por la actriz Gwyneth Paltrow.

Paltrow le dio vida a la esposa de 'Iron Man' y fue vista en varias de las entregas de la saga, hasta su última aparición en ‘Avengers: Endgame’. Por lo que muchos se han preguntado por el futuro de su personaje y si volverán a verla en una nueva entrega.

La actriz, ganadora de un premio Óscar en 1999, se ha convertido en una mujer de negocios con su marca ‘Goop Label’, así como una podcaster. La artista invitó a Scarlett Johansson, en la que conversaron sobre sus vidas personales y especularon sobre el futuro del Universo de Marvel.

En el episodio, Johansson fue enfática en que su capítulo como ‘La Viuda Negra’ había llegado a su final y que no tenía intenciones de regresar. Mientras que la respuesta de Paltrow no fue tan definitiva.

¿Volverá a Marvel?

Johansson le preguntó a su excompañera de grabaciones si “también había terminado el ciclo con Marvel”, a lo que la artista respondió afirmativamente.

“¡Creo que sí!”, sostuvo y agregó que su personaje aún está con vida. “Quiero decir, no he muerto, así que supongo que siempre me pueden pedir que vuelva”, puntualizó.

La intérprete de ‘Natasha Romanoff’, indicó que el personaje de Paltrow podría regresar. “¿En serio? (...) ¡Como Pepper Potts de 64 años! Qué bien”, bromeó la artista pues actualmente Gwyneth Paltrow tiene 50 años.

Las artistas también tocaron temas como sus antiguas relaciones, pues Scarlett Johansson se ha casado en dos ocasiones. Por su parte, Paltrow se encuentra casada con el productor de televisión estadounidense, Brad Falchuk.