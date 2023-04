Arcángel se fue con toda contra organizadores de concierto en Medellín: le prenden la luz

Austin Agustín Santos, más conocido por su nombre artístico como Arcángel, regresó a Colombia para presentarse durante el fin de semana pasado, en el concierto de ‘Los Favoritos’, en Medellín.

Pese a que había mucha ilusión entre los asistentes de disfrutar a pleno el concierto, hubo una situación que incomodó a los espectadores y también a algunos artistas. Este fue el caso de Arcángel, quien no dudó en expresarlo cuando estaba en la tarima.

Resulta que el artista solo llevaba unos cuantos minutos cantando sus éxitos musicales, cuando de un momento a otro, se percata que le apagaron algunas luces y parte del sonido en medio de su show.

“Siempre me pasa lo mismo cuando vengo aquí a cantar. Quieren dejarlo a uno de último y después, cuando yo quiero hacer mi trabajo, siempre me dicen que yo tengo que cortar el show porque a las 4:00 a. m. van a parar” , dijo en un inicio.

Lo que lo motivó a parar su presentación musical y enviar un contundente mensaje a los organizadores del evento.

“Yo no voy ni en la mitad del show, para que me digan que quedan diez minutos, esto es una falta de respeto, y con ustedes también, que pagaron su plata para venir para acá y me esperaron”, agregó.

El cantante estaba tan molesto, que continuó con su mensaje, agregando que la próxima vez cobrará más dinero por su show, pues aseguró que siempre le faltan el respeto en sus shows en Colombia.

“A la próxima voy a cobrar más caro, porque siguen faltándole al respeto a uno con lo mismo. Yo quiero que todo el mundo se vaya de aquí contento, por eso fue que yo vine”, mencionó.