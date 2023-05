Día de Star Wars: las frases más icónicas para celebrar el 4 de mayo

Sin duda alguna, mayo es un mes muy importante para los amantes al mundo del cine. Esto, porque hay dos fechas especiales que se celebran durante este mes. La primera es hoy 4 de mayo Día de Star Wars y la segunda, es el 25, en el que se festeja el Día del Orgullo Friki.

A pesar de tanto tiempo que ha pasado, Star Wars continúa siendo una de las sagas cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos, pues gracias a su éxito en las pantallas grandes, la franquicia tiene actualmente un valor de US$70.000 millones, logrando un hito desde la fecha de su estreno en 1977.

Pero, ¿por qué se celebra este día?

Paradójicamente no tiene nada que ver con la trama de la película o por alguna fecha de estreno de las entregas, por el contrario, está enlazado con un suceso político y hasta con Margaret Tatcher.

Todo inició un cuatro de mayo de 1979, cuando el diario británico London Evening News, creó un juego de palabras para informar y festejar el nombramiento de Margaret Thatcher como primera ministra: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (Que la fuerza te acompañe, Maggie. Felicidades), decía el mensaje.

Es por esta razón, que cada año los fanáticos de la saga tomaron como suyo este día para celebrar el éxito del film y que hasta entonces, aún sigue vigente entre toda la comunidad friki.

¿Cómo celebrar la fecha?

Hay varias formas de hacerlo, una opción muy entretenida y de las mejores, es ver todas las entregas de Stars Wars, claro está, en su orden cronológico. La segunda opción, es felicitar con una de las tantas frases célebres que tiene este film, a todos los amigos apasionados del cine, .

Uno de los lemas más importantes hoy 4 de mayo, es "May the force be with you" ("Que la fuerza te acompañe"), que además, es una de las más recordadas de toda la saga de George Lucas.

