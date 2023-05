Yina Calderón reveló que ‘agachó’ la cabeza y pidió disculpas a ‘La Jesuu’; ella se negó

Yina Calderón, la reconocida Dj y polémica creadora den contenido causó sensación en las redes sociales por su más reciente publicación en su cuenta de Instagram en donde reveló detalles de lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de Marcela Reyes.

La colombiana se ha caracterizado hablar u opinar sobre otros creadores de contenido o figuras publicas de la farándula colombiana y la mayoría de veces sus comentarios suelen terminar en polémicas y enfrentamientos.

Tal como pasó con ‘La Jesuu’, la famosa creadora de contenido caleña, quien tuvo una ‘pelea’ con Calderón cuando ella se refirió a un procedimiento que se había realizado en los labios.

Desde entonces y por otros comentarios sobre Valdiri, amiga de ‘La Jesuu’, ambas llevaban una mala relación y así a lo habían dejado ver en las redes sociales.

Yina le pidió disculpa a ‘La Jesuu’ ¿qué pasó?

Calderón fue una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños de Marcela Reyes a la que asistieron varios creadores de contenido y personalidades de la farándula colombiana.

La Dj de guaracha celebró por todo lo alto su cumpleaños, incluso, aprovechó para resaltar su amor por Yina.

Tras la fiesta, Yina se pronunció en sus redes sociales para revelar detalles de lo que vivió en la allí, sin embargo, aprovechó para contar el encuentro que tuvo con ‘La Jesuu’.

En la historia aseguró que decidió pedirle disculpas a la creadora de contenido por si en algún momento la ofendió, pues acepto que ella cometía errores y que no tenía problema en pedir disculpas.

“Me le acerqué a la Jesuu a pedirle una disculpa pues por si algún día de pronto la traté mal o la hice sentir mal, pues yo también soy un ser humano que cuando me equivoco pido disculpas, me cuesta, pero pido disculpas. Pero no, ella no aceptó mis disculpas, dijo que negativo, n-o. Además, que ella estaba, no, yo digo que ella estaba como llevada (…) ella estaba en su mundo, entonces creo que no captaba muy bien lo que yo le decía, pero bueno, no importa, lo que pasó”, dijo la colombiana frente a su acercamiento con la caleña.

Finalmente aseguró que, en conclusión, todo lo que había vivido en la fiesta había sido espectacular.

“No importa lo que pasó, el resultado es que la pasé increíble”, aseguró Calderón sobre la fiesta de Marcela Reyes.