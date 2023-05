Yina Calderón será madre; su bebé podría ser hermana de la hija de Epa Colombia

Yina Calderón, la famosa y controversial creadora de contenido y Dj de guaracha está causando sensación en redes sociales al compartir con sus seguidores el tratamiento al que se someterá para ser madre.

Cabe mencionar que, en ocasiones anteriores, la colombiana había asegurado que aun no se sentía lista para ser madre, pues aún quería tomarse un tiempo para vivir más cosas, razón por la que muchos quedaron confundidos al enterarse de la noticia.

Además, desde que Yina se convirtió en un personaje de la farándula colombiana, ha estado envuelta en diferentes polémicas y escándalos, no solo por los comentarios que ha hecho hacia otros creadores de contenido, también por su estilo de vida.

La colombiana se ha caracterizado en redes sociales por compartir como son sus fiestas y en diferentes ocasiones ha revelado que ha tenido problemas con el alcohol.

Incluso, la más reciente ocasión en la que la que sus seguidores la vieron borracha frente a la cámara fue en el cumpleaños de Marcela Reyes hace unos cinco días, aproximadamente.

Detalles sobre la maternidad de Yina Calderón

La mujer compartió un video en su cuenta de Instagram en donde reveló que iniciara un tratamiento para quedar en embarazo asegurando que tiene un problema en su cuerpo que le impide engendrar de manera natural.

Por esta razón es que se acercó a Epa Colombia, quien se encuentra en el mismo proceso de inseminación.

Yina aseguró que Epa la ha estado ayudando en todo esto y que al parecer puede que la hija de ella y la bebé de Epa sean hermanas, pues tomaran el mismo donador de esperma.

“Para los que no sabían por qué estaba hablando con Epa @epa__colombla era por qué voy a realizar un proceso de inseminación artificial 🥹...si nenes, no puedo tener un hijo, por una complicación que tengo en mi cuerpo, por lo que tengo varías opciones, y actualmente estoy escogiendo cual se acopla más a mi ❤️... Estoy segura de que un bebe, una hija, sería el punto clave pa' madurar un poquito más y 6a tengo estabilidad, ya tengo mis empresas ya solo me falta es tenerla a ella, a mi hija Guadalupe ❤️, iniciaré este proceso en estos meses para quedar embarazada, yo le agradezco infinitamente a Epa por ayudarme por ser tan buena persona, y aunque peleamos mucho ¡Te amo, eres una gran mujer, gracias por ayudarme!”, aseguró Calderón.

Además, aprovechó para revelar que aun no sabe si será madre soltera, pues no ha concluido si lo tendrá con su actual pareja.

“Y para lo que lo sospechan, Guadalupe y Daphne podrían llegar a ser hermanas 🥹, así que nenes... prepárense por qué Yina Calderón va a ser mamá 🤰🏻...no sé la verdad si lo tenga con mi actual pareja o no, pero de lo que estoy segura es que la tendré ⭐...”, escribió Yina.