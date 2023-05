Karol G demostró que se olvidó por completo de Anuel con inesperado detalle en Instagram

Anuel ha estado en el ojo del huracán por sus recientes declaraciones de amor hacia Karol G, pues el rapero asegura que la extraña, incluso, su más reciente canción ‘Mejor que yo’ se la dedicó con etiqueta en redes sociales y todo.

Incluso, el puertorriqueño no ha tenido reparo en enviarle mensajes a Feid, el supuesto novio de Karol G, a quién también le dedico estrofas en su más reciente canción,

Al parecer, Anuel aun no supera a ‘La Bichota’, pues, en sus más recientes conciertos sigue nombrándola y enviándole mensajes.

Per por parte de Karol G, las cosas parecen haber terminado de raíz, no solo porque parece no haberle importado las dedicatorias del puertorriqueño ya que no se ha pronunciado.

También por un reciente detalle que solo los fieles fanáticos a la artista conocen. Resulta que la paisa aun conservaba fotos de ella y Anuel en su cuenta de Instagram.

De hecho, en un momento aseguró que no las borraría de su cuenta ya que eso no haría que se borraran los recuerdos que ya habían construido cuando ellos eran pareja.

"Con borrar las fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí", escribió Karol G en su cuenta de Twitter el año pasado.

Sin embargo, tras la polémica que se ha desatado con las dedicatorias de Anuel, la colombiana parece haberse arrepentido de sus palabras y habría borrado definitivamente las publicaciones con el reguetonero.

Anuel le envía mensaje a Karol G

El puertorriqueño no tardó en pronunciarse sobre lo ocurrido y durante su concierto en Houston, Texas, dedicó unas palabras y aseguró que Feid era un “celoso”.

“Y yo no creo que esa fuiste tú la que borraste las fotos yo creo que fue tu novio celoso”, dijo Anuel frente a su público.