“Falso de toda falsedad”, Yina Calderón desmintió querer ser mamá junto a Epa Colombia

Durante los últimos días, la creadora de contenido digital Yina Calderón ha estado rodeada de fuertes rumores que la han puesto en el ojo del huracán, pues la relacionaban directamente con su colega Epa Colombia.

De acuerdo a lo que se difundió a través de redes sociales, Yina estaría buscando ser mamá por medio de una inseminación artificial y en compañía de su colega, pero también rival, Epa Colombia.

La mujer no dudó en aclarar esta versión y desmentir lo que estaban hablando a sus espaldas, pues mencionó que todo se trataba de una broma muy bien hecha por parte de los perfiles sociales que se le han robado.

A través de esta ráfaga de historias, la mujer aclaró que no estaba buscando ser mamá pues dijo que es un gran compromiso para el que aún no estaba preparada en afrontarlo.

“Falso, mentira, falso de los falsos. ¿Y es que con Epa? O sea, yo no estoy entendiendo. Primero que todo, yo no deseo ser mamá en este momento de mi vida, no. No estoy dispuesta a dar ejemplos, estoy concentrada en guarachas y tengo muchas cosas en qué pensar”, dijo.

Además, agregó que tampoco está buscando donante como bien lo han dicho en redes sociales, pues asegura que desde hace algunos meses tiene un novio, quien puede asumir completamente el papel de donante para tener un bebé de forma natural.

También comentó que si busca ser mamá pero en un futuro, luego de haber superado varias etapas de su vida y haber disfrutado de varios momentos con su actual pareja.

“¿Ustedes dónde me ven a mí con la capacidad de tener una barriga? es totalmente falso (…) yo no deseo ser mamá en este momento, no estoy dispuesta a dar ejemplo, estoy concentrada en guaracha, tengo muchas en qué pensar y si fuera a tener un bebé no necesito donación porque yo tengo pareja, con la que ya casi llevo un año”, dijo.