Marcela Reyes contó por qué La Liendra se enojó con ella durante su fiesta cumpleaños

Marcela Reyes continúa tomándose las tendencias en las redes sociales, tras su celebración de cumpleaños. La mujer ha dado mucho de qué hablar por sus más recientes apariciones en las que por lo general, explica situaciones que sucedieron en su celebración.

En esta ocasión, la mujer compartió a través de una rafaga de historias en su perfil de Instagram, una dinámica de preguntas a las que respondía sobre los interrogantes que le hacían sus seguidores, muchos tenían que ver con la celebración de su cumpleaños.

Sin embargo, una pregunta que despertó la curiosidad de la Dj, fue justamente una que hacía referencia sobre la posible molestia de La Liendra y Dani Duke en su cumpleaños.

La colombiana no dudó en responder y decir que ella no tenía la más mínima idea de lo que pudo haber pasado en ese momento, pues aclaró que estaba bajo los efectos del alcohol.

“Yo estaba súper borracha, yo no me acuerdo de casi nada, pude ver el video donde la Liendra se ve diciéndole algo a Dani y sí se ve muy incómodo, no sé si fue por la bobadita que yo dije, que realmente fue un chiste que se encuentra uno en internet y los borrachos hacen bobadas”, dijo.

Además, aprovechó las grabaciones que estaba realizando a través de su cuenta de Instagram, para comentar que a raíz del video que vio al día siguiente en el que se le ve al quindiano un poco incómodo, ella decidió pedirle disculpas por si en algún momento lo había hecho sentir mal.

Por otro lado, Mauricio Gómez, no se ha referido al respecto ni ha comentado su versión de esta situación.