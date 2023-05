Anuel defendió a J Balvin tras ser señalado de traición a Karol G

Anuel sigue estando en el ojo del huracán por contundentes declaratorias hacia su expareja Karol G a quien, al parecer, extraña, por lo que en las últimas semanas se ha mantenido activo dedicándole sus proyectos musicales.

El puertorriqueño sostuvo una relación de más de dos años con Karol G, sin embargo, la pareja decidió terminar y cada uno tomó su rumbo.

Mientras que Karol G se enfocó en su carrera, Anuel consiguió una nueva pareja con quien se casó y tuvo una hija, sin embargo, a pocas semanas de que diera a luz, el cantante anunció que se iba a divorciar.

A partir de ese momento, el puertorriqueño no ha perdido oportunidad para dedicar temas exclusivos para Karol G en donde asegura que la extraña, sin embargo, ha sido bastante criticado.

Cabe mencionar que, el intérprete de ‘Más Rica que Ayer’ ha incluido a colegas colombianos y amigos de Karol G en sus más recientes videoclips.

Tal como sucedió en ‘Mejor que yo’, una canción en la que etiquetó a Karol G, pero que no gustó mucho por la letra en donde tocaba temas sexuales.

Al final de dicho video aparece J Balvin, motivo por el que ha sido criticado, recordemos que, Anuel etiquetó a Karol G en su publicación de Instagram de una parte de la canción.

Anuel sale en defensa de Balvin

Luego de olas de criticas a Anuel por la canción dedicada a Karol G, muchos señalaron a Balvin de traición por aparecer en el videoclip del cantante, sin embargo, el puertorriqueño salió en su defensa.

En un post de sus historias de Instagram, aseguró que el paisa no tiene nada que ver con que él etiquetara a su expareja ni a que le dedicara la canción, pues eso fue algo inesperado y que sucedió a último momento.

“Óiganme pues... JOSE, Balvin, el brother no sabía que yo iba taguear a k@rO!, ni que la canción tenía que ver con ella cuando salió en el video conmigo y escucho la canción 99% USTEDES SABEN COMO ES BALVIN DE SERIO CON ESTE TIPO DE COSAS Y MÁS CON PERSONAS QUE EL CONSIDERA Y AMA COMO SU FAMILIA. Él no sabía nadaaaaa, es que ni yo sabía que yo iba a taguear a la reina hasta que llegó el momento de escribir el caption que me salió del corazón jaja”, escribió Anuel.