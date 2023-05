Maluma desata comentarios con su look al estilo de Luis Miguel; “no tienes límites”

Maluma, el famoso cantante colombiano, es uno de los artistas más cotizados y elogiados de las redes sociales por su larga trayectoria en la industria musical y el éxito que ha tenido tanto personal como laboral.

El artista llevó su música a otro nivel y ha llegado a colaborar con cantantes de talla internacional con los que ha dejado en alto su talento.

Incluso, en el Mundial del 2022 fue llamado a participar en la canción oficial que representaría el gran evento de futbol.

Además, en su más reciente concierto en Medellín, trajo como invitada especial a Madonna, lo que dejó en alto su puesta en escena en Colombia.

El paisa también suele ser muy activo en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram en donde comparte detalles de su vida, entre pasatiempos, viajes, momentos en familia o con amigos y por supuesto información sobre su música y nuevos lanzamientos.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram el paisa confirmó su nuevo tour, con el que emocionó a sus fans.

Sin embargo, hubo algo en particular que llamó la atención de sus seguidores, la primera imagen del post es un montaje en donde ponen su cara en el cuerpo de Luis Miguel y el cabello lo hace ver como “una fuera”.

El colombiano rápidamente se convirtió en tendencia y los comentarios divertidos acerca de su apariencia fueron inmediatos.

“Eso qué es, qué te pasó, “Ah no tiene límite, felicidades a tu madre y padre se nota q te hicieron con amor”, “jajajajajaja vas a colaborar con Luis Miguel o qué”, “esto no me lo esperaba”, escribieron algunos usuarios.