“Cero y van… ya perdimos la cuenta”, a Yina Calderón le bajaron un video de YouTube

Yina Calderón además de ser considerada una de las creadoras de contenido digital más activas en las redes sociales, también es conocida por realizar fuertes opiniones hacia otras celebridades colombianas, especialmente, influencers.

En esta ocasión la mujer es noticia debido a una reciente acción que tomó la plataforma de videos, YouTube. De acuerdo con las propias palabras de la mujer, una de sus guarachas fue eliminada.

“Me bajaron 'Sálvame', la mezcla, porque ni siquiera fue cover, fue mezcla, de Youtube, entonces pues ya no la van a encontrar en YouTube, inició la creadora de contenido digital.

Cabe recordar que la boyacense había estrenado hace unos meses un cover de la agrupación musical mexicana, RBD. La canción que eligió para la versión en guaracha fue el éxito mundial ‘Sálvame’.

Seguido de sus declaraciones sobre la decisión que tomó la plataforma de vídeos más importante del mundo, la empresaria de fajas se cuestionó sobre todas las situaciones por las que ha tenido que atravesar.

“¿Qué pasa?, mamá yo me pregunto, ¿yo cómo hago para ser tan fuerte? ¿Yo cómo hago? Me bajaron canciones, me quitan Instagram, me atacan por todo lado, ¿yo cómo hago?”, agregó.

A lo que de manera directa su mamá, la señora Merly Ome, respondió que siempre lo ha admirado, agregando que la hija que engendró es muy fuerte por haber nacido un día de eclipse.