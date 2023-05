La Liendra le envió conmovedor mensaje a su madre a través de LOS40 Urban

El colombiano Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, es considerado hoy por hoy, como uno de los influencers más destacados del país cafetero. Gracias a su carisma y conexión con el público juvenil, el quindiano ha logrado conformar una fiel fanaticada.

El creador de contenido digital, estuvo como invitado en 'La Papaya del viernes Special Edition'. Allí, aprovechó para contar varios detalles de su vida, trayectoria digital y hasta de los proyectos que tiene a futuro con otros influencers.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la entrevista, fue cuando la locutora Juli Gómez, pone en las pantallas del estudio una foto de Mauricio con su madre. Allí, el quindiano inició comentando que su mamá estaba próxima a cumplir 50 años, lo que significaba una gran felicidad y bendición para él y toda su familia.

También mencionó que el momento más épico para él, fue cuando le compró la casa a su mamá, pues aseguró que todos sus esfuerzos van sumados y dirigidos hacia ella. Además, dijo que el que es “buen hijo, le va bien en la vida”.

Mensaje de La Liendra a su madre

Durante el espacio audiovisual, Juli, invitó al creador de contenido digital a que le enviara unas sentidas palabras a su madre, teniendo en cuenta, que estas podrían ser las palabras que su mamá guardaría para toda su vida.

“Madrecita hermosa, voy a pedir este video para mandartelo, gracias, gracias madre por absolutamente toda las veces cuando me defendiste cuando no me tenía que defender, perdóname por todos los errores, locuras que hice en el colegio con mis amigos, pero era un niño, un niño que sacaste adelante”,inició.

Además, aprovechó para contar todo lo que su madre hizo por él: “Te agradezco madrecita hermosa, porque a pesar de todas las consecuencias que pasamos en la vida, nunca, nunca, me dejaste desviar, siempre confiaste en mí. Entonces madre, gracias por convertirme en el hombre que soy”.

Finalizando su mensaje, felicitó a todas las madres: “Gracias a todas las madres, son lo más lindo que tenemos en la vida, hablo por todos los hijos, los jóvenes del mundo y es que daríamos todo por sacarlas adelante, porque dejen de sufrir, por darles todo lo que merecen. Madre gracias, gracias y aunque te he dado muchas cosas, esto no es ni un cuarto de lo que tu mereces, feliz de día de la madre”, finalizó.