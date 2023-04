‘La Liendra’ y Nicolas Arrieta fijaron fecha para arreglar sus diferencias a los golpes

A través de un video en su cuenta de Instagram, el creador de contenido, Nicolas Arrieta, se pronunció sobre el evento que se ha venido hablando en redes sociales, su pelea con ‘La Liendra’, la cual tiene con “ilusión” a sus seguidores.

Los creadores de contenido tienen un encuentro el próximo 1 de septiembre para resolver las diferencias que han tenido a través de sus redes sociales, su decisión fue arreglarlo en una pelea de boxeo.

Todo empezó el pasado 13 de octubre cuando Nicolas se encontraba en una trasmisión de Twitch en compañía de Westcol (expareja de Aida Merlano). ‘La Liendra’ no pasó por alto estos ataques y lo invitó a que se enfrentarán a una pelea.

Sin embargo, en ese momento el creador de contenido le respondió invitándolo a tener una competencia, pero de inteligencia y lectura. Así quedaron las cosas, el tiempo pasó y finalmente decidieron resolverlo a los golpes.

Arrieta se ha mantenido activo hablando sobre los detalles para este encuentro, de hecho, ha mostrado que se ha venido preparando para su pelea con ‘La Liendra’.

El colombiano se pronunció para finalmente dar detalles de lo que las personas se podrán encontrar en este evento.

“Vamos a irnos contra el virulento, contra la enfermedad de cabello, contra ‘Don Calle (…) no solamente es eso, vamos a tener artistas invitados, vamos a tener peleas profesionales, tenemos el respaldo de la Liga de Boxeo, vamos a hacer un evento del p*t@s entonces están todos ustedes invitados a hacer lo que quiere hacer media Colombia, darle en la jeta sin que los denuncien (…) va a ser un buen show, yo me sacrifico por ustedes para tocar a esa porquería de man”, dijo Arrieta en un video de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, de hecho, un usuario se pronunció, “mucho show viejo… digan la verdad, son re amigos y quieren montar severa tarima y ganar dinero (…)”, le escribió un internauta.

Razón por la que Arrieta no se quedó callado y decidió pronunciarse de manera clara y contundente, en donde Yeferson Cossio también salió en la conversación.

“El man me faltó el respeto y yo no voy a ser amigo de un ladrón así, pa’ eso me amigo de Cossio otra vez. Una rata de esas nunca en la vida le quiero dar la mano, me parece una persona desagradable, no tengo nada por compartir con una persona así de repugnante, grosera, ruin y despreciable”, dijo el colombiano.