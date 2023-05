Sara Uribe habló de los 5 hombres que han pasado por su vida; “me ha rendido”

Sara Uribe es una de las mujeres más elogiadas en las redes sociales por su derroche de sensualidad y su personalidad arrolladora con la que ha logrado robarse el cariño de millones de colombianos.

La paisa se ha mantenido activa desde que participó en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en donde salió ganadora en compañía de Jhoan Álvarez y todo gracias al talento que tiene para desenvolverse frente al lente de la cámara.

A pesar de que Sara ya hacia parte de los medios antes de participar en dicho reality, su pasó por allí solo fue para impulsar su carrera y abrir nuevas puertas en su carrera.

Tal como sucedió, pues participó como presentadora, modelo, locutora, entre otras, lo que la ha mantenido cerca de sus fanáticos.

Sin embargo, tras el nacimiento de su hijo, la colombiana se ha mantenido alejada de la televisión, pero muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram.

Allí suele compartir fotos y videos de sus mejores momentos, ya sea junto a su familia y amigos como en sus logros y proyectos laborales.

Además, suele interactuar con sus seguidores constantemente, ya sea contándoles su día a día en historias de Instagram o con dinámicas de preguntas y respuestas.

Recientemente, la paisa sorprendió a sus seguidores contándoles detalles de su vida amorosa y los hombres que han pasado por su vida.

A través de sus historias de Instagram, la colombiana hizo una encuesta en donde les preguntaba a sus seguidores si querían saber sus tusas, a lo que por supuesto la mayoría respondió que sí.

“Yo me he enamorado 5 veces en la vida. Y he podido experimentar muchos amores”, reveló la paisa.

Sara contó que su primer amor fue entre los 14 y 15 años, sin embargo, el joven del que se enamoró era de “muy buena familia”, es decir, según revela la paisa, eran de estratos muy diferentes.

“Nuestras salidas eran para que él me acompañara a vender tortas, a vender camisetas (…) me ayudó demasiado hasta donde pudo”, dijo Sara.

Finalmente, dijo que terminaron su relación porque él se enamoró de una joven en la universidad, después volvieron, pero ella ya era modelo, algo que no le gustó a él y volvieron a terminar.

Su segunda tusa fue por Jhoan Álvarez, con quien ganó el concurso de RCN, sin embargo, Sara aseguró que eso solo duró mientras estuvieron en el programa porque el después se desapareció.

Otro de sus amores fue Daniel Calderón, quien se encontró con ella luego de que terminará el reality y según ella, “le salvó la vida”.

Sara lo llamó un “ángel terrenal”, pues aseguró que, al salir del concurso, salió con mucho reconocimiento y fue él quien le ayudó a lidiar con todo esto.

Sin embargo, las cosas no funcionaron y aunque terminaron y ella le rogó para que volvieran, las cosas no volvieron a ser como antes.

Su penúltimo amor, y por el que hoy en día sigue dando de que hablar es el de Fredy Guarín, con quien tuvo un hijo, sin embargo, reveló que, aunque su historia de amor fue como la de Disney, al final el cuento se acabó.

Fruto de su amor nació Jacobo, quien se convirtió en su amor en la actualidad, “en su momento fue duro”, dijo Sara.

Finalmente, la colombiana reveló que hubo un amor después del padre de su hijo con quien no duró mucho tiempo, pero fue alguien que la llenó de amor y al final no fue tan tormentoso lo que vivió con él.