Becky G envió contundente mensaje tras ser hostigada por la prensa en México

Rebbeca Marie Gómez, conocida en todo el planeta como Becky G, es una cantante y actriz estadounidense de origen mexicano. La artista, llegó el pasado viernes 12 de mayo a México, para cumplir con una agenda musical.

Sin embargo, su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, fue muy controversial pues estuvo cargada por una invasión de periodistas y reporteros que deseaban entrevistarla, sacarle fotos y videos.

Lo que provocó que todo se convirtiera en un caos, pues la cantante siempre estuvo rodeada de su equipo de seguridad, quienes impedían el contacto de la artista con los reporteros que la estaban persiguiendo.

Muchos internautas en redes sociales aseguraron que la actitud de la mujer con la prensa, fue negativa, pues en las grabaciones que fueron difundidas en las plataformas, se logra apreciar que varios de los periodistas terminaron en el piso en su intento de lograr una primicia.

Becky G, se pronunció al respecto

Horas más tarde, la joven se pronunció en sus redes sociales, asegurando que para ella es un placer visitar el país azteca, por todo el amor y apoyo que le dan en sus shows.

“Cada vez que tengo la oportunidad de presentarme aquí en México para mí es un orgullo, es algo que me da mucha felicidad y cada vez me voy más y más agradecida por todo el apoyo y amor que me dan significa el mundo para mí”, inició.

Agregó que esperaba que todas las personas que estuvieron en el aeropuerto, se encontraran bien de salud. También comentó que fue un momento intenso, que lo describe como algo muy loco y que hasta logró marcarla.

“A todas las personas que estaban ahí espero que estén bien. Sé que fue un momento muy intenso, un momento de locos. Sinceramente, me impactó de una manera muy fuerte”.