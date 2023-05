‘Rápidos y Furiosos X’: J Balvin estrenó su canción ‘Toretto’ que grabó con Vin Diesel

J Balvin, el famoso cantante de urbano que se ha convertido en un orgullo para Colombia por lo lejos que ha llegado en su carrera musical tocando la cima con sus diferentes éxitos musicales, vuelve ha sorprender y ser aplaudido por los colombianos.

El artista paisa ha estado desaparecido de los medios y las redes sociales, sin embargo, regresó al foco mediático y pisando fuerte.

Balvin sorprendió a sus millones de seguidores con la noticia de que será parte de la película ‘Rápidos y Furiosos X’. El paisa estará derrochando talento como parte de la banda sonora de la película.

Su canción ‘Toretto’, dedicada al protagonista del film se convirtió en una de las más esperadas para el publico por lo que miles de usuarios esperaban con ansias a su estreno.

El pasado 16 de octubre, Balvin sorprendió a sus fans al compartir que la canción con el video oficial ya salió.

A pocas horas de haberse estrenado, la canción ya suma más de 200 mil reproducciones y se encuentra en la lista de tendencias de la plataforma de YouTube.

El video llamó la atención de los espectadores, pues Balvin aparece como todo un corredor de autos mientras hace piruetas paseándose en un auto de lujo o rodeado de ellos mientras el esta en el centro de la pista cantando.

Al final, para sorpresa de muchos aparece Vin Diesel, quien interpreta a ‘Toretto’ y en un cruce de palabras lo abraza y se van caminando.

“Si te gusta la adrenalina tengo el torque siempre rápido, rápido (fast fast), aeropuerto private, olvídate del check in, llegamos rápido, rápido. El negocio y los tickets yo los multipliqué llegamos, rápido, no me vieron, por el lado les pasé y llegamos rápido, rápido”, dice parte de la canción.

Cabe mencionar que esta no es la única canción que hará parte de la película, pues, al parecer fueron unas 20 canciones más las que se eligieron para la banda sonora de la decima entrega de ‘Fast X’ el próximo 19 de mayo.