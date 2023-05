Daiky Gamboa, mejor amigo de Karol G, respondió porque casi no presumen su amistad

Daiky Gamboa, el famoso creador de contenido, modelo y artista, se ha convertido en uno de los favoritos entre los colombianos por su contenido en redes sociales y sus contundentes mensajes y puntos de vista a la hora de opinar frente a algún tema controversial.

Además, el paisa también se ha destacado y ha ganado reconocimiento en redes por ser el mejor amigo de ‘La Bichota’.

Daiky ha demostrado tener una muy buena relación de amigos con la interprete de ‘Tus Gafitas’, pues contantemente se le ve acompañándola en la mayoría de sus compromisos.

Y según los pocos detalles que se conocen, es que llevan varios años construyendo su amistad y acompañándose en las buenas y malas.

Sin embargo, la curiosidad de los usuarios por conocer más sobre esta amistad y por qué no comparten contenido de ellos más seguido es constante.

Por esta razón, el paisa decidió terminar con las dudas de los usuarios y revelar porque no suelen presumir mucho su amistad.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, el joven habló con detalles sobre lo que piensa respecto a este tema.

“Son varias razones: primero a Karolina todo el mundo le pide fotos todo el tiempo, yo que soy su mejor amigo quiero ser ese espacio libre de eso, quiero y lo he logrado que nuestra amistad se base en el amor y la alegría no en fotos. Otra de las razones es porque yo soy un artista que está construyendo su propia carrera y no quiero que la gente estúpida diga que me estoy pegando de su fama para figurar, así que prefiero no hacerlo casi, de hecho, casi todas las fotos que tenemos juntos son fotos que alguien más toma o que toma ella”, aseguró el colombiano.

Finalmente, su respuesta se hizo viral y usuarios en redes dejaron sus comentarios, “me parece muy bien”, “que sincero, aplaudo esa amistad”, “así debería ser”, “que afortunada es Karol”, “un amigo de verdad”, escribieron algunos usuarios.