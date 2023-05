Anuel responde a los señalamientos por “acoso” a Karol G: “no se dejen manipular”

Anuel sigue dando de que hablar y no precisamente por su música, sino por sus constantes mensajes hacia su ex Karol G, con quien sostuvo una relación de más de dos años convirtiéndose en la pareja más elogiada.

El puertorriqueño se ha encargado de compartir con sus seguidores detalles sobre su vida privada, causando muchas veces controversia.

Recordemos que, al poco tiempo de haber terminado su relación con la cantante colombiana, contrario a enfocarse en su carrera musical, con ‘La Bichota’, el decidió darle prioridad a su vida amorosa e inició una relación al poco tiempo.

Su noviazgo con Yailin duró más de lo que muchos esperaban a pesar de las críticas, luego decidieron casarse y al poco tiempo ya estaban esperando su primera hija.

Sin embargo, semanas antes de dar a luz, Anuel anunció su divorcio y desde entonces se enfocó en su carrera musical, cabe aclarar que a partir de ese momento sus canciones han sido dedicadas a Karol G.

Por otra parte, en sus conciertos y redes sociales, el artista le ha enviado mensajes públicos a la cantante, algo que muchos ya empiezan a considerar como acoso.

Por lo que Anuel decidió salir a aclarar este tema a través de una historia en su cuenta de Instagram. Allí asegura que él fue quien se sintió acosado cuando la colombiana estrenaba sus canciones y que las noticias sobre su supuesto acoso a Karol G son producto de Feid, quien es un “celoso”.

“Jajaja ¿ahora estás mandando hacer campañas de acoso con tu equipito ah cabr*a? Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado noticia por noticia y canción por canción la reina me arrastró jeje y lo vio el mundo entero... pero ella y yo hace tiempo ya hablamos eso y quedamos super bien. Así que fanáticos, no se dejen engañar de nadie, ni de nada, esa campañita de acoso, esas noticias no vienen de la reina... eso es ustedes ya saben quién celoso con su equipito q la mando hacer, eso no es la reina no se dejen engañar en las redes. Y cuando digo q hablamos y quedamos súper bien fue que hablamos y ambos nos disculpamos por todo y seguimos nuestros rumbos y todo eso. Fue antes que saliera "TQG" ¡q ya estaba grabada! No se dejen manipular LOS AMO”, escribió Anuel.