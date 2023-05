Luisa Fernanda W se va del país y se ausentará de las redes sociales ¿qué pasó?

Luisa Fernanda W, la famosa creadora de contenido colombiano, se ha destacado en las redes sociales por su larga trayectoria divirtiendo y aconsejando sobre moda y maquillaje a sus miles de seguidores.

Cabe mencionar que, Luisa se ha destacado en los últimos años por su nueva faceta de madre que la ha llevado a ganarse la admiración de sus fans.

Recordemos que la colombiana sostiene una relación con el famoso cantante de música popular, Pipe Bueno, y producto de ese amor nacieron sus dos hijos Máximo y Dominic.

Desde su primer embarazo, la colombiana ha dejado registro desde la gestación de sus bebes, hasta su nacimiento y su proceso de crecimiento.

Razón por la que miles de personas no le pierden el rastro y permanecen pegados a sus redes sociales para enterarse de cada movimiento.

¿Luisa Fernanda se va del país y se aleja de las redes?

La paisa suele ser muy activa en su cuenta de Instagram en donde les cuenta a sus seguidores la mayoría de detalles de su vida.

Además, comparte con ellos algunos momentos junto a su familia, amigos, pasatiempos, tutoriales de maquillaje y más.

Además, a través de su cuenta de Instagram suele interactuar con sus seguidores ya sea con dinámicas de preguntas y respuestas o contándoles su vida.

Recientemente, la pasa sorprendió a sus seguidores revelándoles que estará participando en un proyecto fuera del país y que por esta razón se ausentará de redes sociales.

“Me voy a un proyecto que pues, está muy interesante la verdad. Jamás me imaginé estar en un proyecto de estos, pero bueno (…) estaré viajando esta próxima semana, me voy a estar desconectando de redes y, a partir de la próxima semana más o menos, como les digo no cuanto tiempo vaya a estar ausente (…) los voy a extrañar, pero todo sea por algo muy bueno, por algo muy chévere”, dijo la paisa.