Yina Calderón es criticada por polémico video: le dicen que “huele a miaos”

Yina Calderón es una de las colombianas que más vive en ‘el ojo del huracán’. Sus comentarios y algunas peleas con creadores de contenido del país la han convertido en una figura polémica.

La Dj se caracteriza por ser honesta y ‘frentera’. No le da pena decir lo que piensa y mostrarse tal y como es; aunque en algunas ocasiones esto le traiga problemas.

Esta vez hizo una revelación que dejó a más de uno de una sola pieza. A través de stories saludó a sus seguidores y les contó que no usa ropa interior. Y eso no fue lo único: usa los boxers de su novio, pues como no tenía pantaloneta a la mano, debía usar algo debajo, ya que el vestido blanco que usaba podía hacerle una mala jugada.

“Tengo vestido blanco hoy y se me olvidó traer pantaloneta, porque yo literal no uso ‘cucos’. Me tocó ponerme los boxers de mi novio; pero mire como se me ven…¡el bultico!!”, dijo, mientras alzaba el vestido y mostraba cómo le luce la ropa interior ajena.

Además de las stories, compartió una foto en el feed de Instagram donde aparece con la misma pijama blanca. Los usuarios aprovecharon para comentarle:

“Asco nivel Dios, ni loca me pongo la ropa interior de nadie, de absolutamente nadie gas”, “Huele a miaos 🤢 y “Con los calzones de novio 🤢” fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Esta no es la primera vez que Yina Calderón causa furor en las redes sociales. Hace una semana dejó impactados a muchos con un video donde aparece ejercitándose. En la grabación está haciendo sentadillas, de espalda la cámara. Como está en ropa interior se puede observar un bulto grande en su nalga derecha al bajar. La imagen causó terror en muchos internautas.

La DJ explicó que publicó el video para que las personas vean cómo los biopolímeros le han afectado su salud. La bola que sobresale es una prótesis que tiene; pues la segunda que tenía, debió ser retirada por una infección.