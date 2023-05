Yina Calderón fue blanco de burlas por extravagante atuendo; “la reencarnación del Covid”

Yina Calderón, la famosa creadora de contenido y Dj de guaracha colombiana, es una de las figuras de la farándula más polémicas por sus opiniones hacia otros creadores de contenido o por su forma de ser y estilo de vida.

Cabe mencionar que, la joven se dio a conocer gracias al reality del canal RCN, ‘Protagonista de Nuestra Tele’, en donde destacó por su extrovertida personalidad, además de haber besado a Maluma, historia que hoy en día sigue dando de qué hablar.

Sin embargo, pese a que no continuó con su carrera en la televisión, la huilense se sumó a las redes sociales en donde ha causado toda clase de polémicas y roces con otros creadores de contenido.

Desde pelear con Andrea Valdiri, La Jesuu, Epa Colombia y La Liendra, Yina no ha escatimado a la hora de dar su opinión en redes sociales.

La colombiana ha demostrada tener una personalidad extrovertida y muchas veces hablar ‘sin pelos en la lengua’ provocando muchas veces rechazo por parte de los internautas.

Por otra parte, su forma de vestir, su cabello y sus cirugías son un constante tema en redes sociales, tal como sucedió hace poco.

Yina fue una de las invitadas a la fiesta de Mr. Black el pasado fin de semana, viaje que realizó con su papá, y como era de esperarse, compartió en su cuenta de Instagram fotos y videos de todo el evento.

Sin embargo, lo que más causó impacto en redes fue su particular atuendo, un vestido fucsia brillante con puntas en el mismo material.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos la compararon con la figura de un virus por la extraña forma. De todas maneras, la colombiana ha dejado claro en diferentes ocasiones que no le importa si a la gente le gusta o no lo que ella usa.