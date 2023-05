Yailin estremece las redes con sexy galería de fotos: “te sienta la soltería”

Yailin ‘la más viral’ es conocida no solo por su carrera musical sino por su última relación con el cantante Anuel. Este se ha visto envuelto en diferentes polémicas por diferentes actos que han involucrado a la colombiana Karol G, quien fue pareja del reguetonero.

Este ‘triangulo amoroso’ ha causado un ‘bola de nieve’ de polémicas, indirectas y uno que otro acto viral, especialmente por parte de Anuel.

En diferentes ocasiones, Anuel se ha vuelto tendencia por sus declaraciones. Una de las más conocidas fue cuando le dedicó su última canción a Karol G. “Te la dedico bebe”, publicó el cantante en su cuenta de Instgram, etiquetando a la colombiana.

La dedicatoria causó furor en las redes sociales, pues algunos apoyan los rumores de una posible relación entre Karol G y Feid y otros celebran que Anuel haya terminado con Yalilin.

Lo cierto es que esta no fue la primera vez que Anuel habló de sus exparejas. En plena tarima, el artista abrió su corazón. Aunque no habló directamente de Karol G y de Yailin, dejó ver que la madre de su último hijo, fue una “persona equivocada”. También, según comentaron los usuarios, parece que la colombiana dejó un gran vacío en su vida.

“Yo una vez escuché una canción de Yankey que decía que ‘donde hubo fuego cenizas quedan’. Y a veces en donde tú todavía estás enamorado y tú tratas de llenar ese vacío con la persona equivocada. Y yo creo que eso es lo que está pasando”, dijo Anuel en el show.

El video dejó pensando a muchos usuarios sobre si el mensaje que dijo el artista se refería a Yailin y a Karol G

Yailin enciende las redes con sexy galería de fotos

A través de su cuenta de Instagram, Yailin hizo una publicación que subió la temperatura.

El post contiene tres fotos donde la artista luce sus curvas, usando una falda larga y una blusa tipo top, que deja ver un poco más de sus grandes atributos. La prenda no cubre por completo sus senos.

“Acostúmbrate a ganar en silencio y qué el mundo piense que vas perdiendo”, se lee en el post.

Las fotos dejaron ‘boquiabierto’ a más de uno. Para nadie es un secreto que la cantante luce más bella que nunca, luego de haber dado a luz a su hija.

“ASI es que se superan las cosas 💯💅🏼🍀 no dando penita, ni dedicando canciones a los ex . Ni poniéndose rápida por la nueva de nadie . Esto SI! Es amor propio y me escusan 👏”, “🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, Ella debería ser modelo” y “Dándolo todo more 👏🔥”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.