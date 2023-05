Christian Nodal revivió la tiradera con J Balvin y lo tildó de falso: “ya está bloqueado"

Christian Nodal volvió a encender la polémica con el cantante colombiano J Balvin, luego de una entrevista que concedió para el canal de Youtube del comediante y actor de doblaje Franco Escamilla. El artista mexicano revivió ese tenso momento en el que Balvin lo burló por su aspecto y su ruptura con Belinda y él le contestó con una dura canción.

Vale la pena recordar que todo inició cuando Nodal dio un vuelco total a su apariencia con sorpresivos cambios de look. Fue entonces que el antioqueño aprovechó ese momento para burlarse con una foto de él diciendo: “encuentra las diferencias”.

Nodal y J Balvin comienzan un juego de indirectas 🫢 ¿será que habrá pelea real?



Mientras Christian le reprocha a J Balvin que no tiene talento, J Balvin se burla colocándose un filtro con un tatuaje de Belinda en la cara 🤭 ¿ustedes ya escogieron bando entre estos dos? pic.twitter.com/AEHc6vrTQq — Instinto Novelas (@instintonovelas) June 1, 2022

Luego de esto, Balvin publicó una historia en su Instagram en la que usaba unos filtros de tatuajes en los que decía Belinda.

Esto por supuesto terminó de enfurecer al mexicano que le sacó una canción a Balvin llena de insultos y diatribas, como meses antes lo había hecho Residente, ahora el intérprete de ‘Adiós Amor’ se metió en la rima para atacar al reguetonero.

Este conflicto finalizó con los dos artistas haciendo las paces, pero en medio de la entrevista con Escamilla, Nodal recordó este episodio asegurando que el colombiano ya “está bloqueado”.

“Si yo no te conozco, no voy a decir algo que te pueda sacar de… ¡qué pedo con la confianza que hay ahí! En ese momento estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes y de la madre. Entonces yo creo que el compa no más quería ser un dueto y yo dije: no voy a ser el meme de nadie más y me le fui encima”, dijo el artista mexicano.

Finalmente, Nodal aseguró que él habló con Balvin pero dejó claro que: “hay personas reales y hay personas falsas. Yo me considero una persona bien real. Si yo te digo algo a ti, eso eres tú. Tú me dices algo a mí, yo doy por hecho que eso es lo que es. Ya después me di cuenta de que hay gente con más experiencia, con más colmillo y yo me creo todo lo que me digo. Luego hubo un son de paz y después se aventaron otros sucesos. Pero nada, todo bien, ya está bloqueado”, sentenció el artista.