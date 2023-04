Nodal ya tiene la ‘pinta’ de recién nacido para su bebé, fans le dieron tierno regalo

En medio de uno de sus conciertos el Christian Nodal recibió un tierno obsequio por parte de uno de sus seguidores. Luego de que se conociera la noticia de Nodal y Cazzu están a la espera de su primer hijo juntos los seguidores de ambos artistas se han mostrado bastante entusiasmados por la noticia.

El mismo compositor mexicano también ha hecho una que otra declaración sobre la llegada de su primer bebé y dijo estar más que emocionado de que nazca y de convertirse en padre. Sin embargo, la noticia no fue pasada por alto en las redes sociales y para muchos el anuncio también fue el pretexto para recordarle al mexicano la relación que tuvo con Belinda.

No obstante, otros seguidores parecen estar bastante felices por la llegada del primer hijo de Nodal junto a la rapera argentina, tanto que uno de ellos aprovechó el concierto del cantante de música popular en Palente Tepabril en la Ciudad de Guadalajara, para hacerle llegar un tierno obsequio.

El cante se mostró bastante feliz y agradecido con el gesto de sus seguidores y no podía ocultar la sonrisa que se le dibujó en el rostro, pues los fanáticos le obsequiaron una tierna prenda de vestir de bebé. Como era de esperarse el video se compartió en las redes sociales y rápidamente se convirtió en tendencia.

📹| Christian Nodal recibiendo un regalo para su bebé en el Palenque de la Feria de Tepabril en Tepatitlán, Jalisco.



(vía: denis__salcedo) pic.twitter.com/eaJnFPje2x — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) April 18, 2023

"Ahora es el hombre más feliz del condado”, “Qué lindos, no se merecen todo el hate que reciben”, “Se ve que no cree tanta alegría, pensé que esa chica lo terminaría de destruir pero me equivoqué y me da gusto que los dos sean felices”, fueron algunas de las opiniones más destacadas