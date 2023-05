“Eso fue el alacrán de Lowe”, a Andrea Valdiri al ser hospitalizada por dolorosa picadura

Una de las creadoras de contenido más reconocidas a nivel nacional, sin duda alguna es Andrea Valdiri, quien con frecuencia se toma las tendencias en las redes sociales. Esta vez, por cuenta de una dolorosa picadura.

Lee también: Para los curiosos: Andrea Valdiri muestra su rostro sin maquillaje, ni filtros

Resulta que la joven barranquillera decidió dormir la noche anterior con las ventanas abiertas, pues según ella, uno de sus mayores placeres, es justamente sentir la naturaleza muy cerquita a ella.

Lo que no se llegó a imaginar la esposa del también creador de contenido, Felipe Saruma, fue justamente que un insecto ingresara a su habitación y terminara picándola en uno de sus pies.

Te puede interesar: Así es trabajar con Andrea Valdiri según su maquillador; ¿jode mucho? lo contó todo

De acuerdo con sus propias palabras, la picadura pudo haber sido de un alacrán, pues aseguró que el pie estaba tan hinchado que dudaba que hubiera sido por un zancudo. Fue tanta la hinchazón, que la mujer tuvo que ser ingresada a una habitación de la clínica para realizarle seguimiento.

¿Andrea Valdiri le envió indirecta a Lowe León?

En la parte final de la ráfaga de historias compartida en su cuenta de Instagram, la bailarina profesional expresó unas palabras que para muchos de los internautas iban dirigidas a Lowe León, su expareja y papá de su hija menor, Adhara.

Lee también: ¡Y eso que aún no habla! La desbordante cuenta de Instagram de la hija de Andrea Valdiri

“Soy alérgica de los alacranes, fuera de mi vida, no los tolero”, fue lo que expresó en medio de risas y el inconfundible humor que la caracteriza.

En redes sociales no se hicieron esperar los comentarios: “Eso si creo que haya sido un alacrán. Un mosquito no logra inflamar de esa manera”, “Ese es el alacrán de Lowe”, “Igual yo, Andreita. Soy alérgica, pero usted tiene el antídoto para esas clases de insectos”, “Menos mal fue un alacrán inofensivo, y no fue el venenoso alacrán que anda diciendo que eso no se le hace a un ser humano”.