Andrea Valdiri pasó vergüenza en importante evento de Estados Unidos por no saber inglés

Un “trágame tierra”, vivió la creadora de contenido digital, Andrea Valdiri, al no comprender completamente el idioma inglés, pues de acuerdo a sus propias palabras, quedó gringa cuando esto pasó.

Fue durante un evento en Los Ángeles (Estados Unidos) el pasado martes 25 de abril de 2023, cuando la barranquillera junto a su esposo, el también creador de contenido, Felipe Saruma, vivieron un incómodo momento.

“Estamos en Los Ángeles, invitados por ‘Primer Video’. ¿Ay, lo dije bien? Sí, lo dije bien… Esto es un sueño, un espectáculo, hay muchos actores de Hollywood, de verdad que es lo que le encanta a ‘Saru’, vamos por buen camino”,dijo la influencer.

La pareja tuvo el privilegio de asistir al lanzamiento de la serie ‘Citadel’, el nuevo producto audiovisual de la compañía Prime Video, sin embargo, al no saber inglés, no pudo comprender lo que decían los directores de la serie justo antes de que presentaran el primer capítulo.

“Muy linda la serie, me encantó, súper espectacular; tren que vuela, avión que va, mejor dicho, el elenco espectacular. Pero hay un pequeño problema, es que de inglés yo estoy grave [risas]. Te lo juro, me llamaron para una entrevista y le dije a la señora: – No entender, no entender -”.

Luego, entre risas, la mujer con total sinceridad, dijo que no había sido el único episodio de vergüenza que había experimentado, pues por falta de conocimiento en esa lengua, pasó otro inconveniente camino a Estados Unidos.

“La señora pregunta, en inglés, que si tenía la capacidad de ayudar a las personas en inglés. Y ella se voltea y me dice: – ¿Qué?”. Le dicen: – “Disculpa, es que si no sabes inglés, no puedes viajar en el asiento de emergencia -”, dice uno de los amigos de la influencer.

El amigo de Valdiri, expresó que para salirse del problema, tomó el tema con humor y respondió con sinceridad: “¡Ay, no, no, no! Yo no estoy hablando nada, no entiendo inglés”. Su esposo también se animó a contar su parte en el relato: “Lo más chistoso es que solo tenía que decir: – Yes -. Y la señora le decía: – Te tengo que hacer una pregunta -”, dijo.

Así fue que entre risas y con un poco de humor, la mujer contó su experiencia al no saber dominar el inglés. Eso sí, lucía muy feliz al tener la oportunidad de vivir esa mágica experiencia y de poder compartir con grandes celebridades del cine.