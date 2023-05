Imágenes sensibles: ‘La Segura’ enseñó su retaguardia tras la extracción de biopolímeros

Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, es una de las creadoras de contenido que más trayectoria lleva en redes sociales, razón por la que ha logrado construir una solida comunidad de fans que la siguen y apoyan en cada uno de sus proyectos.

La caleña se ha destacado por su contenido divertido en donde recrea diferentes situaciones de la vida cotidiana con las que logra identificar a sus seguidores, además, suele compartir tutoriales de maquillaje o moda.

Gracias a su constancia, ‘La Segura’ sigue siendo una de las mujeres más cotizadas y seguidas actualmente. Cabe mencionar que, su vida fuera de las redes sociales ha empezado a despertar la curiosidad de sus seguidores.

La colombiana se ha encargado de compartir en sus redes sociales detalles de su vida, entre estos los de su extracción de biopolímeros que ha dado de que hablar.

La colombiana también sufrió un problema en su zona lumbar por una bala que casi la deja sin poder caminar, por lo que todo esto ha afectado tanto física como emocionalmente a la caleña, según lo ha revelado en redes sociales.

La curiosidad de sus seguidores en redes sociales por ver su cicatriz tras la extracción de dicha sustancia ha aumentado.

Por esta razón ‘La Segura’ se decidió a mostrar sus glúteos y cómo avanza su cicatriz provocando más de un comentario de elogio por lo valiente que se ha mostrado.

En las imágenes posó con un sexy bikini dejando poco a la imaginación, sin embargo, junto a las imágenes compartió un video en el que se le ve acostada mientras le realizan un tratamiento en su zona lumbar y allí se alcanza a ver su cicatriz.

“Busca mi colita REAL en las fotos🍑… aún me queda un poquito🥹 solo es cuestión de una buena pose y ángulo😂 no sé porque me han pedido tanto que se las muestre y aunque no es fácil para mi exponerla, ahí está 🤷🏻‍♀️ (como lo pueden ver en el último video tengo una cicatriz horrible y en mi desnudez esta deforme) te dejo esto para que JAMÁS EN TU VIDA TE PONGAS BIOPOLIMEROS🙃♥️”, escribió la colombiana junto a la publicación.