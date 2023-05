¡Contundente! Luisa Fernanda W respondió a las críticas por irse trabajar a otro país

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más cotizadas y famosas en Colombia por su larga trayectoria en las redes sociales, enfocándose en consejos de moda, maquillaje y ejercicio.

Sin embargo, su faceta como madre se ha convertido en la favorita de sus miles de seguidores, a pesar de que sigue compartiendo otro tipo de contenido.

La colombiana inició en YouTube creando blogs de su vida diaria, consejos de moda, tutoriales de maquillaje o rutinas de ejercicio.

Pero, con el auge de las redes sociales, decidió extender su contenido a plataformas como Instagram y Tiktok.

Usualmente, Luisa es muy constante en la red social de 'la camarita', allí suele compartir videos como lo hacía en YouTube, pero también fotos de sus momentos más especiales.

Sus hijos, Máximo y Dominic son los protagonistas de sus redes sociales, ya que cada contenido que comparte recibe miles de ‘likes’ y comentarios llenos de amor.

Sin embargo, en los últimos días se ha levantado una ola de críticas luego de que la creadora de contenido anunciara que iba a salir del país por temas laborales.

Luisa se va del país y se ausenta de las redes sociales

La colombiana reveló a través de sus historias en Instagram que estaba emocionada por un nuevo proyecto al que la invitaron, sin embargo, no reveló detalles.

Se rumora que estará en un reality de Telemundo llamado ‘Los 50’, sin embargo, no se ha confirmado aún.

Por esta razón estará lejos de su familia por un tiempo, y como era de esperarse, los comentarios no solo fueron apoyo para la paisa.

Hubo algunos internautas que la criticaron por dejar a sus hijos e irse a trabajar, tal como lo hizo sucedió.

“El tiempo nunca va a volver, y la infancia será recordada con los logros de las metas de las mamis que decidieron darles más valor, pero bueno, no todas pensamos igual, y las excusas de superación personal son las más viables, ¡criar es de grandes mujeres!”, escribió una usuaria.

A lo que Luisa no se aguantó y respondió de manera clara y contundente sobre su situación:

“Mi mamá me dedicaba tiempo, tuve la mejor infancia del mundo gracias a ella, y también le tocaba salir a trabajar para poder pagar mis estudios, mi alimentación y hasta darme gusto por montones. Yo he logrado en mi vida muchas cosas gracias a el ejemplo de mi mamá, ella me enseñó a trabajar por mis sueños sin pasar por encima de nadie. Saludos”, dijo la colombiana.