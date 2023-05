Hermana menor de Yeferson Cossio habló de sus hijos; ¿por qué no los muestra?

Yefeson Cossio es uno de los creadores de contenido más visto en Colombia, sus bromas, retos o aportes a la comunidad lo han hecho brillar en las redes sociales creando una sólida comunidad que lo apoya en cada proyecto.

Sin embargo, no ha sido Yeferson el único de la familia en ganar fama y dinero, su hermana Cintia Cossio también es una de las mujeres que elogiadas y cotizadas en Colombia por su contenido en redes sociales.

Sus redes sociales han dado de que hablar, Cintia, por su parte, crea contenido subido de todo para su plataforma de OnlyFans y en su cuenta de Instagram deleita a sus seguidores con sensuales fotos en diminutas prendas, además de ser muchas veces la protagonista de los videos de su hermano.

Pero poco se sabía sobre Gisela, la hermana menor de los Cossio, quien se había mantenido con un bajo perfil en redes sociales a pesar de reunir miles de seguidores en su cuenta de Instagram gracias a su belleza.

La joven, con apenas 20 años, tiene a más de uno suspirando por ella, además, poco a poco ha ido revelando más detalles de su vida privada.

Uno de ellos y por los que ha causado revuelo es por su maternidad, la joven tiene dos hijos, algo que pocos sabían, aunque su hermano solía bromear con que tenía 5 u 8 hijos.

Para muchos la noticia causó revuelo en redes despertando la curiosidad por este tema, así que, sin perder la oportunidad, usuarios en Instagram aprovecharon una dinámica de preguntas y respuestas para preguntarle a la joven sobre sus hijos.

Uno de ellos le preguntó por qué no los mostraba, a lo que ella respondió de manera clara y contundente.

“Mis hijos siempre han vivido conmigo, siempre. Por qué no los mostraba, porque mis hijos están demasiado pequeños para yo estarlos mostrando en redes sociales. Soy una de las que digo que los niños tan pequeños no son para que uno los esté exponiendo en redes, no estoy diciendo que sea algo malo, no”, reveló Gisela.

Por otra parte, aseguró que, en algún momento, cuando estén más grandes subirá contenido con ellos.

“No significa que no vaya a subir en algún momento contenido con ellos, que no los vaya a empezar a mostrar más”, reveló.