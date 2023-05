Yeferson Cossio le respondió a influencer que lo acusó de copiarse de su idea: "sea serio"

Yeferson Cossio es uno de lo creadores de contenido más reconocidos y exitosos de las redes sociales, sin embargo, también es uno de los más polémicos por su estilo de vida y excentricidades, las cuales suele presumir con recurrencia.

Aunque el influencer ha sido blanco de críticas, también es admirado por sus seguidores, especialmente por la labor social que hace con los animales callejeros, pues Cossio planea esterilizar la mayor cantidad de perros en el país.

Asimismo, el antioqueño siempre ha demostrado el amor que siente por los perros, a quienes, a través de donaciones, les regala comida y mejores condiciones de vida; labor que suele compartir con sus seguidore en redes sociales.

Recientemente, Cossio compartió la noticia de que regaló mil libras de alimento a los perros de la calle. Sin embargo, un influencer, identificado como ‘Wild Lozano’ lo acusó de haberse robado esa idea, dado que él le había propuesto que realizaran la donación juntos.

La tajante respuesta de Yeferson Cossio

Wild Lozano es un creador de contenido caleño que tuvo la oportunidad de conocer a Cossio en persona, en ese momento él le propuso que donaran mil libras de alimento juntos, sin embargo, parece que Yeferson lo olvidó y realizó la donación solo. Al respecto, el caleño le recordó a Cossio que había sido él quien le dio la idea de la donación.

“Uy quieto. El día que te conocí te conté esa idea para que la hiciéramos juntos. Por eso te busqué, para pedirte que regaláramos 1.000 libras de alimento, pero me alegra que lo hagas, espero hacerlo yo algún día”, le dijo Lozano a Cossio.

Ante el comentario del caleño, Cossio no se pudo quedar callado y le respondió de forma tajante afirmando que si lo estaba buscando a él para donar o para ganar reconocimiento al hacer la donación junto a él.

“Esto lo he hecho una y mil veces. Ahora la pregunta ¿Para qué me busca para esto? ¿No es capaz de donar solo? o qué tengo que ver yo con usted done comida o no? Defínase… Sea serio, si le va a llegar a alguien que no sea con excusas de ayudar a los demás”, le respondió Cossio.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí, pues el caleño le volvió a responder expresando que “esperaba una respuesta humilde” y comentando que su única intención de buscarlo a él fue hacer la donación.

Finalmente, Cossio le volvió a responder diciéndole que lo había ofendido. “¿Yo te estoy robando las ideas? Yo que llevo años haciendo esto. Parcero, deje de buscar gente con muchos seguidores para ‘donar’”.