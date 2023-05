Zulma Rey y Daniela Tapia de MasterChef Celebrity enamoran a Colombia con picante baile

La edición de MasterChef Celebrity este 2023 lleva pocos días de haberse estrenado, pero ha sido suficiente para que los colombianos se pongan una cita todas las noches a divertirse y aprender con las pruebas de cocina que realizan grandes personajes de la farándula.

El concurso que reúne a famosos actores, comediantes y creadores de contenido, para poner a prueba sus habilidades en la cocina tiene cautivado al publico colombiano.

Durante estos días de emisión, el programa ya ha dado de que hablar y no solo por las pruebas, también por lo que sucede fuera del set.

Participantes como Zulma Rey y Daniela Tapia se han convertido en una de las favoritas por los colombianos, no solo por su personalidad y talento durante las pruebas, también por su belleza.

Recientemente, la famosa actriz, Daniela Tapia, compartió un video en su cuenta de Instagram en los camerinos de MasterChef en donde se encontraba muy bien acompañada.

Allí se le ve bailar al ritmo de Karol G junto a la también actriz Zulma Rey en donde derrocharon sensualidad con sus movimientos de cadera.

La famosa canción de ‘TQG’, interpretada por Karol G y Shakira, fue la encargada de sacar los pasos prohibidos de las actrices quienes llevaban pantalón y blusa negra que resaltaba sus curvas dejando a más de uno con la boca abierta.

“Así empezamos la semana por aquí @masterchefcelebrityco”, escribió la famosa actriz.

Los comentarios por su puesto no se hicieron esperar entre los usuarios, “la mejor combinación”; “mujeres bellísimas”, “como me encantan”, “las mejores”, “así a quién no le dan ganas de comer”, fueron algunos de los elogios que recibieron.