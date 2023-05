Participantes del ‘Desafío The Box’ no aguantan a una compañera; la quieren eliminar

El ‘Desafío The Box’ se ha convertido en uno de los realities más aclamados por los espectadores en Colombia por la exigencia física, la convivencia y la competencia que se genera entre los participantes.

Divididos por grupos, los colombianos se preparan a diario por competir con sus compañeros, buscando avanzar en la competencia, ganar incentivos que les permitan sobrevivir como el lugar en el que viven, la comida y otras comodidades.

En esta etapa de la competencia cada equipo se mantiene unido buscando seguir avanzando y ganando competencia sin tener que exponer a alguno de sus participantes que luego tendría que competir por la salvación.

Algunos ya han dejado ver lo cansados que se encuentran por la competencia, como es el caso de Sara, la participante del equipo Beta.

En el capítulo del pasado martes 30 de mayo, Ricky, capitán del equipo, Juli y Escudero tuvieron una pequeña reunión en donde hablaron sin tapujos sobre la participación de su compañera Sara y su bajo rendimiento, asegurando que lo mejor sería que ella saliera de la competencia.

“Hay que pensar ya no con el corazón, sino con la competitividad”, dijo Ricky apoyado por sus otros compañeros.

Finalmente, aseguró que lo mejor que le puede pasar al equipo en estos momentos es que Sara salga en el desafío a muerte.

“Ella no vino a competir, ella vino a mostrarse. A ser alguien en redes, pero ella a competir no vino (…) “¿Por qué crees que es tan delicada para competir? Se peina, se arregla las medias”, insistió Ricky.

Aunque Escudero trataba de defenderla, pues es una de sus amigas en la competencia, sus otros compañeros siguieron con los comentarios a favor de que saliera del concurso.

“Yo no me merezco dejar de comer siempre porque ella me dice que no puede dar más (…) Ella es una persona instagramer, que le gustan las redes”, fueron algunos de los comentarios del líder del equipo Beta.