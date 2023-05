Revelan la millonada que costó el cabello de Halle Bailey en 'La Sirenita'

El live action de 'La Sirenita' ha conquistado la taquilla desde su estreno el pasado viernes 27 de mayo, recaudando más de 117 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, llevar a la pantalla este proyecto no ha sido económico, ya que su presupuesto ascendió a unos 250 millones de dólares.

Lee también: ‘La Sirenita’ Live action recibe críticas por la apariencia Sebastián y Flounder



Una parte importante de este presupuesto se destinó a la caracterización de los actores, siendo el cabello de Halle Bailey, quien interpreta a Ariel, uno de los elementos más costosos de la producción.

El equipo de peluquería se enfrentó a un desafío único: recrear la larga melena pelirroja característica de Ariel, pero manteniendo el cabello rizado natural de Halle Bailey.

Poner una peluca o alisar su cabello no era una opción viable, ya que Bailey es la primera mujer negra en dar vida a una princesa de Disney. Para lograrlo, Camille Friend, la experta en cabello nominada a un Oscar este año por su trabajo en Black Panther: Wakanda Forever, reveló el método utilizado.

Mira también: Revelan primeras imágenes de Halle Bailey como ‘La Sirenita’

"Cogíamos extensiones de pelo rojo y las envolvíamos alrededor de los mechones de su cabello natural, uniéndolas con queratina. De esta forma no teníamos que teñir ni cortar", explicó Camille Friend a Variety.

Este proceso requería de 12 a 14 horas de trabajo, comenzando con el teñido de las extensiones hasta lograr el color deseado. "Las hicimos en tres tonos de rojo, fue todo un proceso, porque cuando ya no servían había que retirarlas y empezar de nuevo. No lo he calculado, pero probablemente nos gastamos al menos 150.000 dólares (600 millones de pesos) por todas las veces que hubo que rehacer el peinado", añadió Friend.

No dejes de leer: Kelly Osbourne es ¿"la hermana perdida de Úrsula, la bruja de la Sirenita"?

El resultado final es espectacular, con el cabello de Halle Bailey luciendo el color rojo buscado, el volumen deseado y una longitud impresionante de 60 centímetros. Pero la atención al detalle no se detuvo ahí. Cuando Ariel se convierte en humana y sale a la superficie, el equipo de peluquería decidió modificar ligeramente su look, restándole volumen a favor de unas ondas playeras. "Quería mostrar la vulnerabilidad del personaje", explicó Friend.

Utilizando una plancha ovalada, se dio forma uno a uno a los mechones de Halle Bailey para que parecieran "una ola del océano". Este estilismo, que refleja la transición de Ariel y su adaptación a la vida en la superficie, también ha sido adoptado por la propia actriz durante la promoción de la película.

Mira también: 22 detalles que hacen que las películas de Disney sean confusas

En las alfombras rojas, Halle ha lucido impresionantes vestidos de Alta Costura que hacen referencia a la ficción, manteniendo así el espíritu de su personaje.

El cabello de Halle en "La Sirenita" no solo es un elemento destacado de la caracterización, sino también un logro técnico que refleja el esfuerzo y la inversión realizados para dar vida a uno de los personajes más queridos de Disney.