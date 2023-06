Juanes revela la razón detrás de su silencio político en las redes sociales - Guaro Talks

El reconocido cantante y compositor colombiano Juanes, estuvo como invitado especial en 'Guaro Talks' de LOS40, con Roberto Cardona en donde a punta de aguardiente tuvieron una conversación muy parchada entre amigos.

Una de las preguntas que generó mayor curiosidad en la entrevista fue cuando Roberto le preguntó a Juanes qué opinaba de aquellos fanáticos que le exigen a los artistas hablar de política en sus redes sociales.

A lo que Juanes no dudó en responder y expresar su opinión acerca del tema: "Yo creo que un artista necesariamente no tiene la necesidad o la obligación de hablar de temas políticos, no lo creo", inició.

Y es que a pesar de su activismo y compromiso social en otras áreas, Juanes ha mantenido un enfoque alejado de la política en sus plataformas digitales. Luego, puso de ejemplo a Metálica, expresando que nunca ha visto a ninguno de los integrantes de esta agrupación hablar de política.

"Yo nunca he visto a Metálica hablando de Política, en la vida, tienen 40 años de carrera, en la vida los he visto. La única vez que lo vi, fue diciendo 'yo no quiero hablar de eso', y esta en su derecho", agregó el interprete colombiano.

También mencionó que todas las posturas son respetables, igualmente dijo que todos tienen derecho a guardar silencio, así como también tiene derecho a insultar y decir lo que quieran: "Vos tenes derecho a lo que queras, pero no hay una obligación, yo no creo que sea así, sencillamente lo siento así, no creo que haya una obligación, cada quien maneja su vida como quiere", continuó.

El cantautor, reconocido por éxitos como 'A Dios le Pido' y 'La Camisa Negra', ha sido un destacado activista social a lo largo de su carrera. Ha apoyado diversas causas humanitarias y ha utilizado su voz para promover la paz, la justicia social y los derechos humanos. A pesar de ello, Juanes ha optado por mantener un equilibrio entre su compromiso social y su música, evitando involucrarse directamente en debates políticos.

Si bien algunos podrían criticar su postura de no abordar la política en un momento en el que las redes sociales se han convertido en un espacio para la expresión política, Juanes se mantiene fiel a su convicción de que la música tiene el poder de sanar y unir a las personas en tiempos de división.

Disfruta de la entrevista completa de Juanes con Roberto Cardona, haciendo clic a continuación.