¿Juanes está pensando en retirarse de la música? Esto dijo el cantante

En una reciente entrevista en 'Guaro Talks' by LOS40 Colombia, el reconocido cantante y compositor colombiano Juanes, habló con Roberto Cardona sobre varios temas de su vida sentimental y profesional.

Uno de los temas que abordó el artista, fue justamente si había pensado en su retiro, dejando en claro que aún no está listo para colgar su guitarra y retirarse de la música. A pesar de sus múltiples logros y una exitosa carrera que abarca décadas, el artista ha manifestado su ferviente pasión por la música y su deseo de seguir creando y compartiendo su arte con el mundo.

Con una trayectoria musical que ha cosechado numerosos premios y reconocimientos, incluyendo múltiples Grammys y Latin Grammys, Juanes se ha convertido en un ícono global de la música en español. Su habilidad para fusionar géneros, letras profundas y mensajes de unidad ha resonado en millones de fanáticos alrededor del mundo, convirtiéndolo en uno de los artistas más influyentes y queridos de la industria.

En la entrevista, Juanes compartió su perspectiva sobre el momento actual de su carrera y su deseo de seguir explorando nuevas posibilidades artísticas. "Jamás, porque uno nunca sabe en la vida que puede pasar, siento una manera de exigirme, imagínate vos, que fuera mi último álbum, pues no lo quiero hacer mediocre, me entendes, quiero hacerlo lo mejor posible, pero lo digo más como una manera de motivarme, a hacer algo de lo que realmente sé hacer", afirmó el artista.

Juanes también destacó la importancia de evolucionar como artista y adaptarse a los cambios en la industria musical. Aunque reconoció los desafíos que se tienen a diario, también destacó las oportunidades que aún le quedan en la industria.

"Para mi hoy en día, sacar una canción, pues no quiero sacar cualquier canción, es lo que te quiero decir, no quiero hacer cualquier canción y sacar cualquier disco, no quiero. Nunca he querido, pero en este momento menos", expresó Juanes.

Con estas declaraciones, Juanes ha dejado en claro que aún tiene mucho por ofrecer y que su retiro de la música no está en sus planes a corto plazo. Sus fanáticos pueden estar tranquilos sabiendo que el legado musical del paisa, continuará creciendo y que pueden esperar nuevas y emocionantes propuestas musicales de este talentoso artista colombiano.

Disfruta de la entrevista completa de Juanes con Roberto Cardona, haciendo clic a continuación.