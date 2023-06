Marcela Reyes se ‘encueró’ en un programa; mostró sus glúteos tras cirugía de biopolímeros

Marcela Reyes, la famosa DJ colombiana, ha dado de que hablar a lo largo de su carrera por su talento en el género de la guaracha y algunas polémicas en las que se ha visto envuelta y por las que aún es recordada.

Una de las más relevantes a lo largo de su trayecto como figura pública fue el video que se viralizó tras un escándalo por infidelidad de su pareja en ese entonces con su mejor amiga.

En el video se ve a Marcela alterada dándole patadas a la puerta con unos enormes tacones que llevaba ese día. Además, entre gritos e insultos le pedía a ‘Exótic’, su pareja en ese momento, que saliera y le diera la cara.

El escándalo escaló a los medios de comunicación y desde entonces su reconocimiento ‘subió como espuma’, luego empezó a ser más conocida por su música y por el contenido que compartía en redes sociales.

Cabe mencionar que, la colombiana está casada y tiene un hijo, pero de su relación anterior, aunque en su cuenta de Instagram suele compartir la buena relación de su actual pareja con su hijo.

Marcela Reyes sufre las consecuencias de los biopolímeros

Las cosas en la vida de la paisa no han sido ‘color de rosa’ completamente, sobre todo, tras empezar a sentir las consecuencias por los biopolímeros.

La DJ ha revelado en diferentes ocasiones que se ha sometido a cirugías por biopolímeros en sus glúteos, un tema que no le ha sido fácil afrontar, sobre todo, por su trabajo.

Así quedó la cicatriz en su última cirugía

La colombiana dio una entrevista al programa de ‘Lo Sé Todo’ en donde habló con más detalles sobre su paso por el quirófano.

Allí reveló que tuvo que posponer en diferentes ocasiones su cirugía, pero llegó un momento en el que no pudo dejarla más de lado y tuvo que ser intervenida.

“Yo sí tengo unas heridas muy grandes, solo que yo no he mostrado donde las tengo, entonces me toca dar el paso muy corto porque no puedo tensar la piel porque se me revientan los puntos (…)”, reveló la DJ.

En dicho programa le preguntaron por la cicatriz y si podía mostrarla, a lo que Reyes accedió y bajo su ropa interior para mostrar en donde estaban ubicadas las incisiones.