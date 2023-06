Mamá de Evaluna se despachó contra los que critican sus tatuajes por ser cristiana

Evaluna, la famosa cantante y actriz venezolana es una de las mujeres más admiradas en las redes sociales por su talento, su faeta como madre y esposa y por supuesto su belleza. Sin embargo, no es la única que destaca de la familia Montaner.

Sus padres, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez son unos de los personajes más relevantes en la vida de la cantante y por supuesto a nivel internacional.

La familia se convirtió en todo un espectáculo, no solo por Ricardo, interprete de grandes canciones románticas como ‘Me Va a Extrañar’, también por sus hijos, quienes se han dedicado a la industria musical y su madre a la producción.

A esto también hay que sumarle a Camilo Echeverry, esposo de Evaluna y considerado un hijo más para Ricardo.

La familia ha dejado saber en diferentes ocasiones que creen en Dios y profesan la religión cristiana. Algo por lo que han sido señalados en diferentes ocasiones, sobre todo por su tipo de vida, pues consideran que no es acorde a lo que hace un cristiano.

Sin embargo, estos comentarios parecen no afectarles, tal como lo hizo saber Marlene hace poco a través de sus historias en Instagram.

Marlene responde a críticas sobre sus tatuajes

La venezolana se pronunció en redes sociales dejando claro que cree en Dios, pero esto no tiene nada que ver con el hecho de que le gusten los tatuajes.

“Tengo varios tatuajes y quiero más, me encantan, también tengo MUCHO que mejorar en mí y no tiene q ver con tatuarme, tiene que ver con lo real, con lo que importa, ser cada día más parecida a mi maestro, que mi corazón sea un lugar lindo, acogedor y limpito para que el Espíritu Santo no quiera moverse jamás de allí y que al final mi Padre me diga "buen trabajo hija, te esforzaste y que bien la pasamos", dice una parte del mensaje.