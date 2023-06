Lina Tejeiro besó a Jhovanoty en pleno programa y él salió a pedirle perdón a su esposa

Lina Tejeiro, la famosa creadora de contenido y actriz, es considerada por muchos colombianos una de las mujeres más sexy de la televisión nacional por su larga trayectoria, recordemos que inició su carrera desde muy joven.

La actriz se ha destacado por sus diferentes participaciones en producciones donde ha demostrado que ningún personaje le queda grande.

Desde su papel en la famosa telenovela de ‘Padres e Hijos’ como ‘Samy’, la colombiana siguió escalando en la actuación, tanto que ya ha grabado serie con Netflix y ha protagonizado en película.

Actualmente, está trabajando en una producción de Amazon, por lo que se encuentra dando entrevistas en medios de comunicación hablando un poco de su personaje y nuevos proyectos.

Hace poco estuvo en ‘Día a Día’, hablando de sus proyectos, allí le hicieron una dinámica de preguntas o penitencias mientras jugaba Jenga con Jhovanoty.

Una de las preguntas para el comediante fue: “¿a qué famosa colombiana le gustaría besar?”

Entre risas, él respondió que a Lina Tejeiro y mirándola le dijo, “yo creo que este es el momento”, por lo que la colombiana sin pensarlo dos veces se acercó al comediante y le robó un beso.

Todos en el set quedaron en shock con la reacción de la colombiana y el primero en comentar fue Jhovanoty, quien le envió un mensaje a su esposa por lo sucedido.

“Flaquita, eso es jodiendo (…) yo soy un hombre casado, Lina”, fueron las palabras del comediante.

Aunque no se sabe si el beso fue o no actuado, usuarios en redes sociales no pasaron por alto la escena y dejaron comentarios en las redes sociales.

“Jhovanoty si se molestó? Estuve lindo ese beso, Jhovanoty representándonos a todos los que queremos besar a Lina Tejeiro”, “sí se le calentó el parche, ahora que llegué a casa le dan sopa y seco”, fueron algunos de los comentarios.