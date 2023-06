Lina Tejeiro pidió que no le pregunten más por Andy Rivera: “yo soy más que la exnovia dé”

Lina Tejeiro se ha destacado en la televisión colombiana desde muy niña cuando participó en la famosa novela de ‘Padres e Hijos’ en donde interpretó a ‘Samy’, personaje que impulsó su carrera desde ese entonces.

La colombiana sigue abriéndose camino en la televisión colombiana gracias a su talento en donde se ha logrado desenvolver con en diferentes personajes.

Sin embargo, a lo largo de su carrera ha dado de que hablar, por una parte, por su salud y las consecuencias que le han traído los biopolímeros y las cirugías a las que se ha tenido que someter.

Y, por otra parte, sus relaciones amorosas, sobre todo, por la historia que tiene con Andy Rivera.

Recordemos que hace bastante tiempo, su relación con el cantante terminó y desde entonces, las redes y los medios de comunicación siguen hablando del tema.

Los artistas fueron una de las parejas más queridas por los colombianos, y estuvieron juntos al inicio de sus carreras, sin embargo, decidieron terminar y tomar rumbos distintos.

Lina pide que “pasen de página”

La colombiana estuvo en entrevista con ‘Día a Día’ contando detalles de sus proyectos, sin embargo, la entrevista tomó otro rumbo y terminaron preguntándole por los motivos de su ruptura con Andy.

Ella respondió que no todo lo podían saber y que había cosas que hacían parte de la privacidad de las personas. Al salir de la entrevista, la colombiana compartió unas historias en su cuenta donde les pide que pasen la página que eso ya quedó atrás.

“Lo que me aterra es que siento que falta un poquito de creatividad para el tipo de preguntas que están haciendo de una relación que se acabó hace más de un año y si he respondido esta pregunta varias veces, sería cool que aprovecharan ese espacio y no preguntar lo mismo de siempre sobre algo que ya hace parte del pasado. Ya es hora de pasar la página y de innovar, ser más creativos con las preguntas”, dijo Tejeiro.