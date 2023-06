Aida Victoria Merlano aclaró si está peleando con Valeria Giraldo por Westcol

Valeria Giraldo Toro es una modelo, abogada y presentadora paisa que hace algún tiempo ganó reconocimiento en las redes sociales, en las que es muy activa por demás.

Esta antioqueña, de quien se dijo era el nuevo amor del streamer conocido como Westcol, ‘alborotó el avispero’ luego de un tuit en el que habló sobre el diseño de sonrisa. Este mensaje fue entendido por Aida Victoria Merlano como una burla, debido a que recientemente ella mostró a sus seguidores cómo se veía sin ese procedimiento estético.

Nunca me dejen dejarme convencer de hacerme un diseño de sonrisa, gracias — VALERIA GIRALDO TORO | La Miss (@valeriagiraldot) June 9, 2023

Mira también: Aida Victoria le puso “el tatequieto” a un extranjero que se la quería llevar para Miami

“Nunca me dejen dejarme convencer de hacerme un diseño de sonrisa, gracias”, escribió la joven que también se autodenomina en su perfil como Miss Universe Medellín.

Luego de este trino, la barranquillera desató toda su furia contra la presentadora y le comentó en el trino: “ME TIENES MAMADA. Hablas mal de mí y sabes perfectamente con quien, se te ha ido el like a tweets donde me echan mierda y no es la primera vez que me tiras una indirecta. Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo, ¿O lo vas a negar como la morronga que eres?”.

ME TIENES MAMADA. Hablas mal de mí y sabes perfectamente con quien, se te ha ido el like a tweets donde me echan mierda y no es la primera vez que me tiras una indirecta. Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo, ¿O lo vas a negar como la morronga que eres? — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) June 9, 2023

¿Pelean por Westcol?

#Entretenimiento | Westcol tiene un nuevo amor 😱



El reconocido streaming Westcol parece que ya supero el noviazgo con su expareja Aida Merlano, ahora se rumora que sale con la paisa Valeria Giraldo.

.#westcol #aidamerlano #valeriagiraldotoro pic.twitter.com/MgfyiW13RK — NOTICIAS RPTV (@NoticiasRPTV) March 2, 2023

Luego de esta confrontación entre personalidades de las redes sociales, algunos internautas especularon sobre el motivo de la pelea y sugirieron que podría tratarse por el streamer conocido como Westcol. Pues recordemos que Aida Victoria es la exnovia y ahora corren rumores que Giraldo tendría un romance con él.

Pese a esto, lo cierto es que Aida volvió ‘meter el dedo en la llaga’ y aclaró el motivo del enfrentamiento con la joven antioqueña.

En principio, dijo a través de sus redes sociales que no estaba peleando por ningún hombre y posteriormente aseguró que Giraldo ha estado dándole likes a trinos en los que insultan o se burlan de Merlano, y luego los borra.

Te puede interesar: Manuel Turizo y Aida Victoria caen de sorpresa a la Comuna 13; ¡así los recibieron!

“Si esta mujer es una fan confundida mía o si tiene un problema personal conmigo. Porque ella constantemente tira sus indirectas, que pueden ser hacia cualquiera, pero si uno se pone a analizar con una media de inteligencia, cosa que ella no tiene, los tuits a los que ella les da like y luego elimina el like como por ejemplo en el que se burlan de mi casa por cárcel… Ella es Miss Cobardía, por eso quiero verme con ella para ver cuál es su problema”, dijo Merlano en tono desafiante.