Aida Victoria le puso “el tatequieto” a un extranjero que se la quería llevar para Miami

Aida Victoria, es considerada una de las celebridades digitales más reconocidas de Colombia, no solo por la sensualidad que refleja en redes sociales sino también, por todo el escándalo que se generó a raíz de la fuga de su madre desde un consultorio odontológico en Bogotá.

Desde ese momento y hasta hoy, la barranquillera ha usado los perfiles sociales para expresar sus opiniones personales, compartir contenido de humor y hasta enamorar a los fanáticos con candentes fotografías.

La extraña experiencia de Aida con un gringo

Justamente a través de sus redes sociales, la ‘influencer’, contó detalles sobre una extraña experiencia que tuvo con un hombre con nacionalidad estadounidense. Pues mencionó, que este sujeto, quiso hacerle una propuesta que quizás para muchos puede ser muy interesante, pero para otros, no tanto, incluida ella.

Pues el extrajero, le propuso que se casara con él a cambio de darle la residencia estadounidense: “Se me acercó un gringo y me dice dizque: ‘yo hace rato que me quiero casar con una colombiana, que le quiero dar los papeles, quiero que nos vayamos a vivir a Miami’”, mencionó.

A lo que la colombiana le respondió de manera contundente a este sujeto, que su propuesta no era de su gusto: “Yo le dije: ‘a mí me respetas. Entre otras cosas, tú no eres mi tipo, ¿por qué? Porque es que mi tipo no es ese. Mi tipo son pobres, tacaños o inservibles. Respete, gringo’”, comentó.

