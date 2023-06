Amiga de Melissa Martínez le tiró 'indirectazo' a Matías Mier y a su novia

El futbolista uruguayo Matías Mier nuevamente está en boca de los internautas en redes sociales. Y es que desde que el deportista sale con la joven Valentina Rendón, ya no duda en mostrarse en público. Pues recordemos que hace poco más de un año, el charrúa y la presentadora Melissa Martínez habían finalizado su matrimonio que duró 3 años.

Mier habría conocido a Rendón en su paso por Independiente Santa Fe, pues cuando militó en el cuadro ‘cardenal’, su actual pareja era parte de la oficina de prensa del club bogotano.

Mira también: Melissa Martínez publicó un contenido para adultos y le sugirieron que abriera Onlyfans

Tras su divorcio, Mier empezó a salir más seguido con Rendón e incluso salían en conjunto con otros jugadores de Santa Fe. A finales del año anterior se filtró una fotografía en la que el uruguayo compartía con la familia de Rendón, antes de irse para Indonesia a vivir con ella, debido a su vínculo con el Bhayangkara F.C.

Por su parte, la presentadora barranquillera se mudó del apartamento donde compartió con su expareja y actualmente está dedicada a su faceta como periodista deportiva y conductora de diferentes espacios en la radio nacional y la televisión internacional.

Recientemente la nueva pareja volvió a Colombia con motivo de la celebración del cumpleaños de Rendón, donde se vio a Mier muy enamorado y armándole tremenda parranda a su novia.

En sus historias de Instagram, nuevamente la presumió con un video en la que aparecen bailando juntos. Sin embargo, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, y en algunos casos, le recordaron a su ex: “Pffffff no le llega ni a los talones a Melissa”, “No sé porque esto me recuerda Andreina-Guarin-Sara” y “Él es un claro ejemplo qué hay hombres que se asustan con mujeres empoderarlas, decididas, hermosas, exitosas ... literal si hay mujeres que le quedan grande a los hombres”.

Amiga de Melissa y su indirectazo a Mier

Precisamente una de las mejores amigas de Melissa, la también presentadora Tatiana Franco, le habría tirado un indirectazo a la pareja luego de este video, reflexionando sobre la felicidad y la forma en la que se pueden sentir los demás con la exposición mediática.