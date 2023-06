Shaira reveló lo que piensa de las citas en las que se paga ‘miti-miti’: "yo pago"

En el año 2011 se dio a conocer una de las voces más angelicales y también potentes de la música popular: la ganadora del Factor Xs de ese año: Shaira.

La cantante, ahora con 20 años, ya no es una promesa sino una realidad del género, y aunque su talento la ha dado a conocer en gran parte del territorio nacional, todavía tiene mucho por recorrer y también por mostrar en los diferentes escenarios que frecuenta.

Su carisma es innegable, su personalidad es arrolladora, pero su belleza es atrapante y así lo demuestra cada vez que publica fotografías en sus redes sociales.

Sin embargo, pese a que la cantante cuenta con un talento irrefutable y una belleza imponente, actualmente se encuentra soltera. La artista, al parecer, no está saliendo con alguien en este momento, pero tampoco deja la puerta cerrada a un posible amor en un futuro cercano.

La artista también ha revelado en diferentes espacios en medios algunas de las situaciones curiosas en sus citas, como por ejemplo, cuando contó en el programa Buen Día Colombia que el hijo de un famoso cantante la invitó a comer a un reconocido restaurante de Bogotá y cuando se llegó el momento de cancelar la cuenta, el joven solo tenía 100 mil pesos.

Por lo que a ella le tocó hacerse cargo de la cuenta, en la que le habría tocado desembolsar cerca de 700 mil pesos.

Shaira se sincera sobre lo que permitiría en una relación

En diálogo con el portal Pulzo, la satandereana decidió sincerarse sobre lo que permitiría y lo que no permitiría en una futura relación. Pero principalmente se refirió a lo que piensa de las citas en las que se denominan “50/50” o “miti- miti”, que es pagar la cuenta entre las dos personas.

“Nunca. Pero miti- miti no me parece, incluso hay hombres que en las primeras citas están acostumbrados a decir que vamos a pagar 50/50, yo prefiero pagar. Yo pienso que la mujer también tiene que hacer ciertas invitaciones y dar ciertos detalles. Pero si a mí el hombre no me sorprende, ni me llena de detalles ni invitaciones bacanas, pues entonces pa qué me voy a portar bien con él”, sentenció la intérprete.