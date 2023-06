Sara Uribe reveló que su hijo no pasará el Día del Padre con Fredy Guarín: ¿por qué?

Sara Uribe es una de las mujeres con más seguidores en Instagram de Colombia. Con casi 7 millones de internautas que la siguen en esta red, la antioqueña responde a esa admiración buscando interactuar cada vez que puede.

Lo hace activando la caja de preguntas y respuestas, donde las personas le preguntan diferentes aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, no falta quien use estos espacios para faltarles al respeto a las celebridades.

Para la exprotagonista de novela es un tema menor que no le suele afectar mucho, no obstante, cuando los insultos o palabras desobligantes involucran a su hijo Jacobo, ella no duda en contestar con contundencia.

Atacada en redes

La misma Sara se encargó de identificar a una de estas personas y dejarla en evidencia, puesto que la insultó y tal parece que no ha sido la primera vez. “Esta persona me tiene reventados los mensajes diciéndome cosas horribles. Y yo entiendo que hay gente que no es feliz y necesita, a través de otros, intentarse sanar con palabras espantosas. Y yo tolero de todo, menos que se metan con mi hijo”, escribió Uribe.

En medio de la ronda de preguntas, los seguidores de la también modelo notaron que su hijo Jacobo se encontraba con su papá, el futbolista Fredy Guarín, pasando el fin de semana. Por lo que le preguntaron si ella también estaba con ellos, pero mencionó que su hijo no podría estar con él en el Día del Padre, que se celebra en Colombia el próximo fin de semana, lo cual generó suspicacia.

“Sí, Jaco ha compartido el fin de semana con su papá ya que el próximo fin, que es el Día del Padre, no estará con él porque el viernes sale de vacaciones y nos vamos Jacobo y yo a pasear juntos”, contestó.