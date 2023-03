¿Sara Uribe estaría otra vez enamorada? Esto es lo que se sabe

Sara Uribe se ha sabido consolidar como una de las personalidades más famosas de la farándula colombiana, y es que luego de su paso por el programa de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ la modelo paisa siempre ha estado en el ojo público gracias a sus diferentes apariciones en conocidos programas de la televisión.

Te puede interesar: “Que lo coj4n a uno con ganas”: Sara Uribe confesó cuál es su tipo de hombre ideal

La vida de la presentadora también ha sido el foco de las polémicas luego desde el romance que sostuvo con el futbolista Freddy Guarín, con quien tiene un hijo, y sobre el que poco ha querido hablar luego de su ruptura.

Sara ha dicho en reiteradas ocasiones que prefiere mantener su vida amorosa lo más reservada posible, sin embargo, en días recientes a la antioqueña se le ha relacionado con Álex Giraldo, un influencer conocido por hacer parte de ‘Los Montañeros’.

Te puede interesar: “Mostró más que en Soho”: Melissa Martínez pone a sudar a Colombia con fotos en baby doll

No obstante, en vista de que este rumor estaba teniendo auge, fue la misma presentadora quien se encargó de aclarar la situación con el creador de contenido. A través de una dinámica en su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria, respondió a varias preguntas que le dejaron sus seguidores y entre ellas una que decía en “¿Eres novia de Álex, el de ‘Los Montañeros?”.

Ante esta pregunta, la presentadora habló sobre el vínculo que mantiene con el influencer y dijo que: “Pues no, estoy solita. ¿No les quedó claro? Álex les dijo que ella solita podía, no estoy con Álex, lo admiro demasiado, me encanta su familia, los quiero demasiado, pero no, fue netamente laboral”.

Te puede interesar: “Se sacó las puchecas y quedó como hombre”, Carolina Cruz sobre la explantación de prótesis