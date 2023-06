Cintia Cossio dio parte de tranquilidad a sus fans tras haber bajado de peso tan rápido

Cintia Cossio, la famosa creadora de contenido colombiana se ha caracterizado por su carisma y sensualidad en cada una de sus publicaciones en redes sociales, en donde ha logrado posicionarse como una de las mujeres con más seguidores.

La colombiana se ha dedicado a compartir con sus seguidores todo tipo de contenido, desde videos de entretenimiento, bromas, retos o momentos junto a su familia, hasta contenido erótico en donde deja poco a la imaginación.

Cabe mencionar que, la colombiana suele ser la protagonista de los videos de su hermano Yeferson Cossio, en donde suele hacer bromas y retos.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, Cintia suele deleitar a sus fans con fotos en poca ropa, dejando poco a la imaginación.

En los últimos meses, se ha mantenido un poco alejada de las redes debido a algunos temas de salud.

Algo por lo cual sus seguidores le hicieron saber su preocupación, a lo que ella decidió revelar detalles.

¿Por qué está bajando de peso tan rápido?

La creadora de contenido se sinceró recientemente en una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram en donde le preguntaron por qué ha bajado tanto de peso, a lo que ella respondió sin rodeos y con detalles.

“Lo único que hice fue no entrenar. Mi contextura natural es ser delgada, siempre lo he sido, yo entreno para tener piernas gruesas, glúteo grande y cuerpo tonificado. Pero si yo no entreno, sucede, me adelgazo casi que, a la velocidad de la luz, por eso estoy delgada. Porque llevo casi tres meses sin entrenar”, dijo la paisa.

Además, aprovechó para revelar detalles sobre su falta de ejercicio y por qué lleva tantos meses alejada de esto.

“¿Por qué tanto? Bueno. En realidad, yo me enfermé muscularmente y el doctor me prohibió entrenar por un par de meses. Allí fue donde tome la decisión de operarme la nariz y los ojos. Ya que obligatoriamente ten a que guardar reposo, pues tenía que aprovechar el tiempo de alguna manera. Y he aquí el resultado, aunque estoy más delgada. Me he cuidado mucho corporalmente, claro está. Sin afectar mi salud. En pocas palabras, si yo no entreno me vuelvo una flaquita sabrosa como pueden notarlo”, escribió Cintia.