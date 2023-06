¿’La Liendra’ se retira de las redes?, el influencer contó el porqué de su ausencia

El famoso influenciador Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, sorprendió a sus seguidores al explicar las razones que lo mantuvieron alejado de las redes sociales en las últimas semanas. A través de sus historias en Instagram, reveló que su familia fue la primera y más especial razón de su ausencia.

Con su cumpleaños a la vuelta de la esquina, La Liendra decidió adelantar la celebración y dedicar ese tiempo exclusivamente a su familia. Es bien sabido que el influenciador es extremadamente cercano a su madre, con quien tiene una relación afectuosa y estrecha.

Además, se le ha visto compartiendo momentos especiales con sus hermanas y sobrinas, lo cual reafirma su fuerte lazo familiar. La importancia de este vínculo fue determinante para él, llevándolo a tomar la decisión de viajar y disfrutar de tiempo de calidad con sus seres queridos, incluso sin generar contenido para sus redes sociales.

No obstante, el quindiano también reveló que existe un segundo motivo detrás de su ausencia: un problema personal del cual no proporcionó detalles. Aunque no ha logrado solucionarlo hasta el momento, aseguró que una vez lo resuelva, compartirá con su comunidad lo que sucedió. Mientras tanto, ha decidido enfocarse en encontrar una solución y enfrentar este desafío personal.

Adicionalmente, el colombiano confesó que la tercera razón que lo llevó a alejarse de las redes fue una elección consciente. Deseaba desconectarse del mundo digital y conectarse más con las personas que lo rodean, sus amigos y su familia. Por esta razón, decidió tomarse no solo un día, sino tres, para descansar, recargar energías y disfrutar de la compañía de sus seres queridos.

Pero eso no es todo. La Liendra emocionó a sus seguidores al revelar que está inmerso en múltiples compromisos. De hecho, partirá hacia Portugal para celebrar su cumpleaños, adelantándose a la fecha oficial del 17 de junio. Aprovechará este viaje para ser turista, descubrir nuevos lugares y cumplir un sueño: presenciar un partido de su ídolo, el reconocido futbolista Cristiano Ronaldo.

Sin duda, el regreso de La Liendra a las redes sociales será esperado con gran entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes estarán ansiosos por conocer más detalles sobre su vida familiar, la solución a su problema personal y sus emocionantes proyectos futuros.