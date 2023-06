Anitta mueve su bomper e hipnotiza a sus fans; le preguntan si tiene vida propia

Anitta, la famosa cantante brasileña, se ha logrado posicionar como una de las artistas más queridas y escuchadas en Latinoamérica gracias a su talento y sus canciones con las que ha puesto a perrear a más de uno.

La brasileña ha logrado enseñar su talento no solo como cantante y colaborando con grandes figuras de la industria, también por su talento para el baile, en donde demuestra su habilidad, sobre todo al mover sus caderas y retaguardia.

La intérprete de ‘Envolver’ logró viralizarse hace algún tiempo por dos pasos que destacaron en dos de sus canciones.

Uno de ellos consiste en tirarse al suelo boca abajo y mover sus glúteos de manera circular al ritmo de la música.

Otro de su famoso pasos es el de tirarse al suelo y mover sus caderas de arriba abajo al ritmo de la música para que su retaguardia ‘rebote’.

¡Lo volvió a hacer! Anitta presume sus movimientos

La colombiana se ha destacado en redes sociales por su derroche de sensualidad, pero esta vez a momentos antes de su presentación en la final de la Champions, logró deleitar a su público, más de un millón de personas que la sigue en Instagram.

En el video se ve a la brasileña arrodillada sosteniéndose de una mesa, con un diminuto short de jean y un croptop de color azul con el que enmarcó su figura.

Allí de espalda presumió su retaguardia y al ritmo de ‘Funk Rave’, una de sus canciones, movió sus glúteos, cada uno por separado, conquistando a los internautas.

Al final, mientras va moviendo su cola, se va levantando del suelo, movimientos por la que la llamaron una “mujer prodigio”, pues, al parecer, a sus fans no les resulta fácil realizar estos movimientos.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas, “wow, eso no lo hace cualquiera”, “me tienes impresionada”, “pero qué es esa belleza”, “me derrito”, “que mujer, esos movimientos me tienen hechizado”, escribieron algunos usuarios.