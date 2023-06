Romeo Santos le cerró la boca a periodista que le dijo: “sin tu voz no eres nadie”

Romeo Santos es uno de los cantantes más queridos y elogiados a nivel global por su trabajo en el género de la bachata, convirtiéndose en uno de los artistas más escuchados en el género y en la industria.

El estadounidense ha construido una carrera llena de éxitos en donde ha llegado a recibir millones de reproducciones en sus canciones y premios en honor a su trabajo, no solo como cantante, sino como compositor.

Además, a pesar de los años, el artista sigue manteniéndose activo y ocupando el lugar número uno cada vez que estrena nueva música, ya sea como solista o colaborando con otros artistas sin importar el género musical.

Así como lo demostró en ‘X si Volvemos’, la canción urbana junto a Karol G con la que cautivó a su público.

Cabe mencionar que después de su éxito con el famoso grupo de bachata, Aventura, el estadounidense logró salir adelante presentándose como solista.

Romeo Santos explota contra periodista

En redes se ha difundido un video en el que el ‘Rey de la bachata’ deja con la boca cerrada a una periodista en plena rueda de prensa luego de que ella lo ‘atacara’ con algunas preguntas sobre su voz.

“Sin tu voz no eres nadie, nadie te podría conocer en algún lugar. Yo te escucho una voz muy apagada, ahorita. ¿Cuidas tu voz? ¿La tienes asegurada por algún monto?”, dice la periodista.

A lo que Romeo, sin darle vueltas a sus preguntas y comentarios, le responde de manera contundente.

“Antes de considerarme cantante, me considero compositor. Cuando llegue a cierta edad, Dios no lo quiera, pero es posible que sí, que pierda mi voz, y cuando digo perder, quizás estoy utilizando la palabra equivocada, puede cambiar, y va a cambiar, pero el fuerte mío es mis composiciones y eso nunca va a morir. Y sí la cuido, y si me escuchas un poquito afónico es porque me acabo de levantar, pero estoy bien, ¿quieres ver?”, dijo el intérprete.

Tras sus palabras comenzó a cantar a capella una de sus canciones más escuchadas, ‘Odio’ y al final le pregunta al público, “¿suena igual?”.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos de los internautas aplaudieron al cantante y confirmaron que es un excelente artista.