Redes sociales de Meta sufren caída global y la ola de memes no se hizo esperar

En las últimas horas, internautas reportaron, a través de Twitter, que las redes sociales de Meta sufrieron una caída global.

Es decir, WhatsApp, Facebook e Instagram, las redes sociales más usadas a nivel global, comenzaron a reportar fallas.

Por el lado de WhatsApp, no permite entrar a través del navegador en computador y en dispositivos móviles, aunque permite enviar mensajes, no permite enviar audios o stikers. Mientras que el feed de Instagram y Facebook no se actualiza.

Razón por la que miles de usuarios utilizaron Twitter, red social que no hace parte de Meta y que sigue funcionando con normalidad.

Aunque se desconocen los motivos por los que dichas redes sociales están fallando, usuarios aprovecharon la ocasión para poner a volar su imaginación y crear los famosos memes compartiéndolos en Twitter.

Comentarios como “Twitter nunca falla” o “aquí llegan todos cuando las otras los decepcionan”, es usual que se lea.

Todos en estos momentos después de la caída de WhatsApp y facebook : pic.twitter.com/hcPkpzVygz — Somos Cosmos (@InformaCosmos) June 16, 2023

Justo cuando más necesito echar chisme se cae #WhatsApp.

No se puede enviar ni audios ni fotos. 😓 pic.twitter.com/3riGdfYMDD — Brandon Andrade (@Bran_Andrade) June 16, 2023